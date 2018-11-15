Şehir Gezilerine Zembilli Ali Efendi Mahallesi Hanımları Katıldı

Karaman Belediyesi'nin hanımlara yönelik düzenlediği şehir gezilerine bugün (15 Kasım 2018 Perşembe) Zembilli Ali Efendi Mahallesi'nde yaşayan hanım vatandaşlarımız katıldı. Karaman Belediyesi ile kamu tarafından yapılan; Necmettin Erbakan Parkı, Türk Dünyası Parkı, Seyir Terasları, Millet Kıraathanesi, Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi, Piri Reis Vadisi, Emekli ve İşçi Konutları, Üç bin kişilik spor salonu, On beş bin kişilik stadyum ile alt ve üst geçit gibi proje alanlarını gezen bayanlar, hanımlara hizmet veren Mümine Hatun Kültür Merkezi'ni de ziyaret ederek, burada gerçekleştirilen kurs ve spor faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Programın sonunda belediye meclis salonunda Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Bağırgan ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı İmiş Günenç tarafından ağırlanan hanımlar, şehir gezisi ve yapılan çalışmalar için Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'a ve ekibine teşekkür ettiler.