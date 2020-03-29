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Şehir girişlerindeki uygulama noktaları ve personel sayısı artırıldı

Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında şehrin girişlerindeki uygulama noktaları 16'ya çıkartıldı.

29.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:33
Niğde 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında şehrin girişlerindeki uygulama noktaları 16'ya çıkartıldı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında şehirler arası seyahatlerin Valiliklerin iznine tabi tutulmasının ardından Niğde'de uygulama noktaları 16'ya çıkartıldı ve personel sayısı artırıldı.
Sağlık ekiplerinin de görev yaptığı uygulama noktalarında vatandaşların ateşleri ölçülüyor, gerekmedikçe dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.
Vali Yılmaz Şimşek de Bor ilçesi ile Sazlıca ve Kemerhisar beldelerinde polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret ederek, sürücüleri gerekmedikçe evden çıkmamaları ve sosyal mesafelere dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Otogarda hizmete başlayan "Seyahat İzin Kurulu"nu ziyaretinin arından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şimşek, Kovid-19 salgını nedeniyle olağanüstü bir süreç yaşandığını ve tedbirlerin uygulandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıkladığı kararlar doğrultusunda iller arası seyahatlerin Valilik iznine tabi tutulduğunu hatırlatan Şimşek, şunları kaydetti:
"Bu karar doğrultusunda ilimizde gerekli tedbirlerimizi aldık. Öncelikle ilimizdeki kontrol noktalarının sayılarını artırdık, şu anda ilimizin girişlerindeki uygulama noktalarını 16'ya çıkardık. Yine uygulama noktalarımızın personel sayılarını artırdık. Ayrıca otogarda da otobüsle seyahat etmek isteyen vatandaşlarımız için Seyahat İzin Kurulu oluşturduk. İller arası zorunlu seyahat etmek isteyen vatandaşlarımız, bu kurula müracaat ederek belgelerini alarak seyahat edebilir."
Mümkün olduğunca vatandaşlara seyahat etmemelerini öneren Şimşek, "Vatandaşlarımızdan ricamız, bu süreçte evlerinde kalsınlar, zorunlu olarak evlerinden çıktıklarında da sosyal mesafelerini korusunlar, kişisel hijyene dikkat etsinler, ev ziyaretleri yapmasınlar. Bu kurallara uyulduğu sürece de koronavirüsünün yayılma hızını da mümkün olduğunca azaltmış olacağız." diye konuştu.
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Şehir girişlerindeki uygulama noktaları ve personel sayısı artırıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Yılmaz Şimşek, Koronavirüs, Niğde, Güncel

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Şehir girişlerindeki uygulama noktaları ve personel sayısı artırıldı

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