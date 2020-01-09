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Şehir Gönülleri Meclisi toplandı

Malatya Kent Konseyi Şehir Gönülleri Meclisi Danışma Kurulu Ocak Ayı toplantısını gerçekleştirdi.

09.01.2020 16:27 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:32Şehir Gönülleri Meclisi toplandı
Kent Konseyi Şehir Gönülleri Meclisi Danışma Kurulu Ocak Ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Kent Konseyi Salonunda düzenlenen programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan, Şehir Gönülleri Meclisi Temsilcisi Mehmet Karabay ve danışma kurulu üyeleri katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, farklı renkleri bir arada bulunduran Şehir Gönülleri Meclisi'nin Malatya için büyük bir artı değer olduğunu ifade etti. Şehir Gönülleri Meclisi'nin formal yönetimden informal yönetime dönüşümünde büyük rol oynadığını söyleyen Gürkan, "Bu meclisin sorumluluğu ağır ve önemlidir. Şehir Gönülleri Meclisi'nin değerlendirmeleri ile alınan kararlar Belediye Meclisi'ne gönderilip vücut bulacaktır " dedi.

Gönüllük esasına dayanan ve kendini şehre vakfeden insanlardan oluşan Şehir Gönülleri Meclisi'nin bu şehrin beş duyu organını oluşturduğunu vurgulayan Gürkan, şehrimizde düşüncelerin, fikirlerin ve etnik kökenlerin farklı olmasının şehrimizin zenginliğinin bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan da, Şehir Gönülleri Meclisi ile Malatya için danışma kurulundan gelen fikir ve önerilerin ele alınacağını, kentin ekonomisine, mimarisine ve kültürel hayatına büyük katkılar sunacağını söyledi. Belediyeler Kanunun 76. Maddesi gereğince Kent Konseylerinde alınan kararlar Belediye Meclislerinin gündem maddeleri arasında yer aldığını ifade eden Artan, Şehir Gönülleri Meclisinin alacağı kararların Kent Konseyi Genel Kurulu aracılığıyla Belediye Meclisine sunacaklarını bildirdi.

Artan, "Şehir Gönülleri Meclisi'nin gerçek mimarisi olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a, Şehir Gönülleri Meclisi genel kuruluna ve danışma kuruluna çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şehir Gönülleri Meclisi Danışma Kurulu üyeleri toplantı boyunca kentle ilgili görüş ve önerilerini dile getirdiler. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Kent Konseyi, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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