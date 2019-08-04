"Şehir hastaneleri sağlık alanında ulaşılan en son merhaledir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şehir hastanelerimiz, son modern teknoloji ve fiziksel konforuyla sağlık alanında ulaşılan en son merhaledir. Bu cihazları ve bu binaları canlı kılan, içinde hizmet verecek olan kaliteli sağlık personelimizdir." dedi.

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bursa-İzmir Otoyolu Badırga mevkisinde gerçekleştirilen "Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu Ortak Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, hizmete kazandırdıkları için mutlu oldukları Bursa Şehir Hastanesinde en üst düzeyde sağlık hizmeti sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Koca, Bursa Şehir Hastanesinin bin 355 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Şehir hastanesi, 366 bin metrekare arazi üzerinde yaklaşık 475 bin metrekare kapalı alana sahiptir. 403 poliklinik odasında aynı anda muayene hizmeti verebilecek kapasiteye sahiptir. 217'si yoğun bakım yatağı olmak üzere tamamı hasta mahremiyetine özen gösteren nitelikli odalar şeklinde planlanmış bin 355 yatağı mevcuttur. 6 blok halinde inşa edilen kompleksimiz genel hastane, kadın doğum ve çocuk hastanesi, kalp damar hastanesi, onkoloji hastanesi, fizik tedavi hastanesi ile yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesinden oluşmaktadır.

Bu hastane, hizmete giren İstanbul-İzmir Otoyolu'nun kritik noktasındadır. Sadece Bursa'ya değil, Güney Marmara'nın tamamına en üst düzeyde hizmet verecek bir merkezdir. Şehir hastanelerimizi 'ileri düzey hastane' olarak tanımlıyoruz. En yüksek standartta, en ileri teknolojinin kullanıldığı, hizmetin ve eğitimin verildiği merkezler olmasını hedefliyoruz. Bursa Şehir Hastanemiz de bu hususta önemli bir örnek olarak hizmet verecektir.

Kamu özel iş birliği sayesinde 3,5 yıl gibi kısa sürede böylesine kapsamlı bir tesisin inşa edilip hizmete açılabilmesi ayrıca iftihar kaynağımızdır."

"Şehir hastaneleri fonksiyonel tesislerdir"

Şehir hastanelerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki sağlık çalışmalarının birer eseri olduğunu dile getiren Koca, nitelikli sağlık hizmeti sunmak için çalıştıklarını ifade etti.

Şehir hastanelerinin fonksiyonel tesisler olduğuna işaret eden Koca, şöyle konuştu:

"Şehir hastanelerinin hem nitelikli insan kaynağının kaliteli hizmete dönüştüreceğine hem de üniversitelerimize yeni bir açılım fırsatı vereceğine inanıyorum. Bu yapının belli teşvik modelleriyle desteklenmesi, ileri eğitim ve beceri gerektiren özellikli tıbbi hizmetlerin başarıyla verildiği mükemmeliyet merkezlerini kurmamızı kolaylaştıracaktır. Şehir hastanelerimiz, son modern teknoloji ve fiziksel konforuyla sağlık alanında ulaşılan en son merhaledir.

Bu cihazları ve bu binaları canlı kılan, içinde hizmet verecek olan kaliteli sağlık personelimizdir. Bugüne kadar doktorundan hasta bakıcısına kadar zorlukları engel olarak görmeyen, uygulanan şiddete göğüs geren, mesai sınırı tanımadan gece ve gündüz kesintisiz hizmet veren sağlık personelimiz bu yeni mekanlara yeni bir ruh, yeni bir can verecektir."

"Vizyonumuz, vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine erişim"

Sağlık Bakanlığının nihai vizyonunun, tüm toplumun sağlıklı hayat tarzını benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye olduğunu vurgulayan Koca, canla başla çalışan sağlık personeline teşekkür etti.

Bakan Koca, tüm sağlık personeliyle seferber olup ülkenin en ücra köşesine dahi ulaşmak için çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bunu yaparken vatandaşımızın alışkanlıkları, inançları ve beklentilerine saygı göstererek onların ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet anlayışı şiarımız olmalı. Cumhurbaşkanım, gösterdiğiniz hedef ve verdiğiniz destekle Türkiye bugün bir kez daha gurur vesilesi olacak eserlere kavuşuyor.

Vatandaşlarımızı, layık oldukları konforlu mekanlarda kaliteli sağlık hizmetiyle buluşturacak olan Bursa Şehir Hastanemizin ve İstanbul ile İzmir'i birbirine kavuşturan otoyolun açılışının hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA