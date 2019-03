Şehir Hastanelerinde Akademisyenlerle "Kişisel Sözleşme" Dönemi

Kaynak: AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerinde görev yapacak öğretim üyeleriyle yeni bir sözleşme döneminin başlayacağını belirterek, "Birlikte kullanım protokolü imzaladığımız üniversiteler ve üniversitelerin öğretim üyeleriyle ilgili kurumun sorumlusu olan başhekim tarafından kişisel sözleşme yapılma dönemine giriliyor." dedi. Şehir Hastanesi 'nde basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Koca, 14 Mart Tıp Bayramı 'nda resmi açılışı yapılacak şehir hastanesi hakkında bilgi verdi. Koca, Ankara Şehir Hastanesi 'nin Türkiye 'nin sağlık üssü, Avrupa 'nın en büyük ve dünyanın 3. büyük hastanesi olduğunu söyledi.Koca, geçen ay Yüksek İhtisas ve Atatürk Eğitim ve Araştırma hastanelerinin, Ankara Şehir Hastanesi 'ne tamamen taşındığını ve 7 Şubat itibarıyla hasta kabulüne başlandığını anımsattı. Yeni dönemde şehir hastaneleriyle sağlıkta gelinen noktayı taçlandırmak istediklerini ifade eden Koca, "Özellikle yeni dönemde sağlıktaki vizyonumuzun, toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, istenildiğinde, vaktinde kaliteli sağlık hizmetine erişilebilen bir Türkiye olmasını hedefliyoruz." diye konuştu.Bakan Koca, 82 milyon vatandaşın hakkaniyetli, kaliteli, nitelikli ve özellikle sürdürülebilir bir sağlık hizmetine erişiminin ana hedefleri olduğunu vurguladı.Şehir hastanelerine ilişkin birçok farklı yaklaşımların olduğunu bildiklerini anlatan Koca, şunları söyledi:"Yeni dönemde şehir hastanelerini sadece kamu-özel iş birliğiyle yapılan hastaneler olarak tanımlamak istemiyoruz. Şehir hastanelerini yeni dönemde fonksiyonel yapısıyla da farklılık gösteren, özellikle bulunduğu bölgede son noktada sağlık hizmetinin verilebilir olduğu, hem araştırmanın hem üniversitenin de aynı zamanda içinde bulunduğu ve birlikte kullanım iş birliği çerçevesinde, hastanın artık oradan başka bir sağlık kurumuna sevk edilmediği hastaneler olarak konumlandırmak istiyoruz. Bu çerçevede örnek vermek gerekirse Van Bölge Hastanesi, Erzurum Bölge Hastanesi, biz bu hastanelerin de eksikleri varsa yatırım anlamında bunu tamamlayarak, sağlık üssü olmak anlamında oraları da birer şehir hastanesi kimliğine çeviriyoruz.Dünün özellikle son nokta görülen üniversitesi hastanesi kimliğinin, bundan sonraki süreçte araştırmanın, üniversite kimliğinin, klinik çalışmaların ve sağlık hizmetinin zirvede yapıldığı sağlık üssünün adı şehir hastanesi olacak."Ankara Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başlayan 9. hastaneAnkara Şehir Hastanesi'nin hasta kabulüne başlayan 9. hastane olduğunu belirterek, kapasitesi, açık ve kapalı alanları hakkında bilgi veren Koca, toplam 8 hastane kompleksinden oluştuğunun altını çizdi. Koca, hastanenin toplam yoğun bakım yatak sayısının 700 olduğuna dikkati çekerek, "Toplam ameliyathane sayısı 131, 2 tane de hibrit ameliyathanesi olan, yani aynı anda anjiyo ve müdahalenin yapılabilir olduğu ameliyathaneden de 2 tane mevcut." dedi.Sağlık Bakanı Koca, hasta kabulüne başlayan Ankara Şehir Hastanesi'nde, organ nakillerinin yapıldığını, ayrıca her gün 8-10 açık kalp ameliyatının gerçekleştiğini söyledi. Hasta kabul ve ameliyat sayılarına ilişkin de bilgi veren Koca, 7 Şubat'tan itibaren 99 bin 625 poliklinik muayenesi, 16 bin 66 acil hasta müdahalesi, 2 bin 662 de ameliyat yapıldığını bildirdi.Ankara Şehir Hastanesi ile ilgili en çok merak edilen konulardan birisinin de yönetim modelinin nasıl olacağı konusu olduğuna değinen Bakan Koca, şu bilgileri aktardı:"Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile birden fazla hastane yapısı kompleksi olan yapılar için koordinatör başhekimlik ve altında ona kadar olabilecek şekilde başhekim yardımcısı, idari ve mali direktörlük, her hastanenin bir başhekimi yine altında idari ve mali müdürlüklerin olduğu, bir yönetim şekliyle yönetiliyor. Bununla ilgili atamalar da yapılmış oldu. Bilkent'teki bu hastanenin koordinatör başhekimi ile birlikte ilave her hastanenin 8 başhekimi olacak."Fahrettin Koca, daha önce birlikte kullanım ve iş birliğinin tek üniversite yapıldığını hatırlatarak, "Bu büyük yapıların tek üniversitenin yapısıyla sürdürmek zor olacağı için bununla ilgili de yakın dönemde bir kararname yayımlandı. Bundan böyle, birden üniversiteyle işb irliği birlikte kullanım protokolü imzalanabilir hale geldi. Hacettepe, Ankara, Gazi, Yıldırım Beyazıt ve Sağlık Bilimleri üniversiteleriyle nitelikli, özellikli birimleriyle her biriyle ayrı ayrı iş birliği veya birlikte kullanım protokolü imzalayabilir hale geldik. Bu da son derece önemlidir." diye konuştu.Koca, yeni dönemde, hastanelerin işletim sisteminin özel sektörün dinamizmini kamu yapısının yönetiminin içine enjekte ederek yönetmek istediklerini dile getirdi."İlk defa akademisyenlerle kişisel sözleşme yapacağız"Birden fazla üniversite ile sözleşme yaparak var olan yapının yönetiminin sürdürülebilmesi konusunda yakın dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) kanun maddesinin geçtiğini hatırlatan Bakan Koca, şunları kaydetti"Birlikte kullanım protokolü imzaladığımız üniversiteler ve üniversitelerin öğretim üyeleriyle ilgili kurumun sorumlusu olan başhekim tarafından kişisel sözleşme yapılma dönemine de giriliyor. İlk defa, biz artık akademisyenlerle afiliye olan, birlikte kullanılan hastanelerimiz her öğretim üyesiyle kişisel sözleşme yapabilir durumdayız. Yeri geldiğinde, eğitim kaygısını da gideren, 'ben haftanın bir günü klinik çalışma yapmak istiyorum' diyen öğretim üyesine yapılan sözleşmeyle bunu sağlayan ama diğer zaman dilimlerini de bir şekilde hastaya yapılması gereken müdahaleyi yapma fırsatı veren bir sözleşme dönemini sağlıyoruz.Yeni dönemde, şehir hastanelerini her geçen gün mükemmeliyet merkezleri de oluşturarak, üniversitelerle iş birliği dahil olmak üzere, buralarda gerektiğinde farklı SUT uygulamalarıyla nitelikli insan kaynağımızı istihdam etme yani özel sektöre gitmesini önleme anlamında da bir yaklaşım içinde olacağız. Buralarda birçok araştırma ve çalışmanın yapılma imkanının da doğabileceği ortamlardan bahsediyorum."