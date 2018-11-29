Şehir Hastanelerinde Birden Fazla Üniversite ile İşbirliği

29 Kasım 2018 Perşembe 11:39



29 Kasım 2018 Perşembe 11:39

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şehir hastanelerinde bir üniversiteyle sürdürebilirlik çok mümkün olmayabilir, ihtiyaç halinde birden fazla üniversiteyle iş birliği veya birlikte kullanım protokolü imzalamayı bundan böyle yapabilir olacağız." dedi.Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtlayan Bakan Koca, yeni dönemde şehir hastaneleri ile üniversite hastaneleri arasındaki iş birliğine ve "şehir hastanelerinde hasta garantisi verildiği" yönündeki iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.Şehir hastanelerini bölgenin sağlık üssü yapabileceklerini belirten Koca, üniversitelerle iş birliği protokolünün, bunu kolaylaştıran bir unsur olduğunu vurguladı.Şehir hastanelerinde bir üniversiteyle sürdürebilirliğin çok mümkün olmayabileceğine işaret eden Koca, "İhtiyaç halinde birden fazla üniversiteyle iş birliği veya birlikte kullanım protokolü imzalamayı bundan böyle yapabilir olacağız." dedi."Hiçbir şekilde borç yükü anlaşmasına imza atılmadı"Sağlık Bakanı Koca, şehir hastanelerine yönelik iddialar konusunda ise "Şehir hastanelerinde ne muayene yani poliklinik hizmetleri ne ameliyat veya ameliyathane doluluk oranı ne acil ve yoğun bakım hizmetleri ne de yatak doluluk oranıyla ilgili asla hiçbir garanti söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.Koca, ayrıca şehir hastanelerine ilişkin, "Ne Sağlık ne Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu-özel iş birliği anlamında hiçbir şekilde borç yükü anlaşmasına imza atmamıştır." açıklamasını yaptı.Yozgat Şehir Hastanesinin de açılalı yaklaşık 2 yıl olduğunu hatırlatan Koca, "Üç yıl sonra buranın bu hizmetlerle ilgili alımı herkese açık yeniden ihale edilecek. Hiçbir şekilde şu an var olan firmanın garantisi olmadığı gibi ayrıcalığı da yok. Tamamen serbest, herkesin katılabildiği bir ihale dönemi söz konusu olacak." diye konuştu.