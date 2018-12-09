Trabzon
Sağlık Müdürü Hakan Usta, kentte yapılacak şehir hastanesinin bölgenin kimliği olacağını ve içerisinde bölgeye hitap edecek merkezlerinin yer alacağını belirtti.
Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü
olarak Trabzon'da sağlığın daha üst seviyelere gelmesini amaçladıklarını söyledi.
Bu amaç doğrultusunda ilin personelinden, hastanelerin fiziki koşullarına kadar her şeyi planlamaları gerektiğini dile getiren Usta, şunları kaydetti:
"Tümünü hesap ederek neler yapılması gerektiğine çalışacağız. Önümüzde çok ciddi bir proje var. Sağlık Bakanlığımızın ortaya koyduğu şehir hastaneleri, zaten devlet politikaları olarak önümüze çıkıyor. Onun da planlanabilirliğinin önünde bir engelimiz yok. Yakın zamanda inşallah başlaması için bize direktifler gelecektir. Onunla birlikte şehri daha nasıl ileriye taşıyabiliriz, halkın ihtiyacı olan hekimdir ve diğer birimlerdir onları nasıl hizmete açabiliriz bunların planlamasını daha da iyi yapmış olacağız."
Usta, Trabzon'un sağlık anlamında dağınık bir şehir olduğunu, şehir hastanesinin bu anlamda bir bütünleşme sağlayacağını belirterek, "Yapılacak şehir hastanesi bölgenin kimliği olacak ve içerisinde bölgeye hitap edecek merkezleri yer alacak. Mesela aynı zamanda 50 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi. Bunun gibi birçok hizmetleri bizim avantajımıza sunmuş olacak." ifadelerini kullandı.
İl Sağlık Müdürlüğü,Trabzon
09 Aralık 2018 Pazar 13:16