Haberler » Güncel » Haber

Şehir Hastanesi çalışanları servis bekliyor

Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Gökhan Yünkül, Bursa Şehir Hastanesi'nde çalışanların ulaşım konusunda sıkıntı yaşadığını belirterek, en kısa sürede personele yönelik servis uygulamasının başlatılmasını istedi.

13.09.2019 14:15Şehir Hastanesi çalışanları servis bekliyor
Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Gökhan Yünkül, Bursa Şehir Hastanesi'nde çalışanların ulaşım konusunda sıkıntı yaşadığını belirterek, en kısa sürede personele yönelik servis uygulamasının başlatılmasını istedi.

Bursa Şehir Hastanesi'ne ulaşım konusunda sıkıntılar yaşandığını dile getiren Gökhan Yünkül, "Kapanan şehir içerisindeki hastanelere vatandaşların ve personelin kısa sürede ulaşması mümkündü. Ancak yeni açılan Bursa Şehir Hastanesi'ne ulaşım vatandaşlar kadar personel için de zahmetli. Raylı sistemin uzatılmasıyla bu sıkıntı biraz olsun çözülecek gibi görünüyor. Ancak mevcut durumda çeşitli tedbirler alınması da gerekiyor. Biz hastane personeli için bir an önce servis uygulamasının başlatılmasıdır. Servis uygulaması personel açısından büyük önem arz ederken, vatandaş için de diğer ulaşım araçlarının rahatlamasına vesile olacak" dedi. - BURSA

Şehir Hastanesi, Gökhan Yünkül, Memur Sen, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:52 Beylikdüzü Belediyesi 30 bin kişiye aşure ikram edecek
16:51 Ormanda yoldan düşen işçi öldü
16:51 Kulp'taki terör saldırısında 3 gözaltı (2)
16:51 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi sona erdi
16:51 Kadın ve gençlik merkezinde aşure etkinliği
16:51 Kırklareli'nde kaybolan 9 yaşındaki çocuk bulundu
16:50 Büyükçekmece'de silahlı saldırı; 1 yaralı