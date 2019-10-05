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Şehir Hastanesi ile Haytap'tan anlamlı işbirliği

Sokak hayvanlarının besin ihtiyacının karşılanması için Eskişehir Şehir Hastanesi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) arasında bir protokol imzalandı.

05.10.2019 11:24Şehir Hastanesi ile Haytap'tan anlamlı işbirliği
Sokak hayvanlarının besin ihtiyacının karşılanması için Eskişehir Şehir Hastanesi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) arasında bir protokol imzalandı.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde HAYTAP ile Eskişehir Şehir Hastanesi arasında artan yiyecekleri hijyen kuralları çerçevesinde sokak hayvanlarına ulaştırılması için imzalanan protokol yenilendi. İmzalanan protokol hakkında konuşan Eskişehir Şehir Hastanesi yetkilileri proje kapsamında sokak hayvanlarının sağlıklı beslenebilmesi için katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. - ESKİŞEHİR

Hayvan Hakları Federasyonu, Şehir Hastanesi, Eskişehir, Yaşam

Kaynak: İHA

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