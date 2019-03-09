Şehir Hastanesi'nde Gebe Kalp Hastalarına Özel Takip

Kayseri Şehir Hastanesi
kardiyoloji polikliniğinde hizmete açılan gebe ve kalp sağlığı bölümü, gebe kalmayı düşünen ya da gebe olan kalp hastalarına hizmet veriyor.
Kardiyoloji Doktoru Ahmet Karabacak, yaptığı açıklamada, poliklinik içindeki bölümün şubat ayında hizmete açıldığını ve Türkiye
'de hizmeti veren ikinci merkez olduklarını söyledi.
Kardiyoloji polikliniğinin bu özelleşmiş bölümünde, gebe kalmayı düşünen bireylerin kalp sağlığı taramasını varsa kalp hastalıklarının tanısını ve tedavisini yaptıklarını anlatan Karabacak, şunları kaydetti:
"Ayrıca gebe olanların kalp hastalığı var mı yok mu diye kalp sağlığı taraması yapıyoruz. Bunu yaparken hem annenin hem de doğacak bebeğin sağlığını korumaya yönelik önlemleri almaya çalışıyoruz. Avrupa
Kardiyoloji Derneği gebe kalp hastalarının özelleşmiş gebe kalp merkezlerinden izlenmesini öneriyor. Biz de buradan hareketle hem gebe kalmayı düşünenlerin hem de gebe olanların kalp sağlığı taramalarını yapıyoruz. Bazı kalp hastalıklarının hasta gebe kalmadan önce düzeltilmesi gerekiyor. Örneğin, ileri derecede mitral darlığı olan gebelerin gebelikten önce tedavi olmasını öneriyoruz. Tedavi olmadan gebe kalırlarsa hem anne hem de bebek sağlığı riske atılmış olur. Bazen de gebe olup ciddi kalp hastası olanlar oluyor. Bunların yakından izlenmesi gerekiyor."
Kalp kapağı protezi olan gebelerin pıhtı önleyici tedavisi alması gerektiğini dile getiren Karabacak, "Gebeliğin farklı dönemlerinde almaları gereken ilaçlar var. Bu poliklinik hizmetinin yaygınlaşması gerekiyor. Tüm gebe kalmayı planlayan hastalarımızı polikliniğimize bekliyoruz. Bu hizmeti kardiyoloji bölümünde cuma günleri veriyoruz." dedi.
Güncel
Kaynak: AA