Şehir Hastanesi'nde Geleneksel Tedavi Yöntemleri

Kaynak: AA

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında da hizmet verdiği bildirildi.İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hastane bünyesinde hizmet veren geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama ünitesinin bu tür hizmetlerin kontrol altında ve steril koşullarda yapılmasına olanak sağlıyor.Hastanede geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında hacamat, akupunktur, prp kök hücre tedavisi, ozon tedavisi gibi uygulamalar uzman hekimler ve sağlık personelleri tarafından yapılıyor.Ünite görevlisi Dr. Veysel Doğanay, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile amaçlarının merdiven altı uygulamaların önüne geçmek ve insanların bu hizmetlere sağlıklı koşullar altında erişebilmesine olanak sağlamak olduğunu belirtti.Hastalardan olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Doğanay, "Ünitemizde bilinen geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını halkımıza sunmaktayız. Hacamat, ozon tedavisi, prp, kök hücre tedavisi gibi uygulamaları ünitemizde steril koşullar altında uygulamaktayız." ifadelerini kaydetti.Dr. Mehmet Özcan ise bu uygulamaların modern tıbbı destekleyici ve tamamlayıcı yöntemler olduğunu belirterek, şunları bildirdi:"Bu uygulamalar Hekim kontrolünde yapılmazsa hastaya çeşitli zararlar verilebilir. Hastanemizde de bu uygulamalar sertifikalı uzman hekimlerimiz tarafından yapılmaktadır. Bu hizmetin devlet eliyle güvenli ve steril bir ortamda yürütülmesi izinsiz ve kontrolsüz çalışan yerlere rağbeti azaltacaktır. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünitemiz bölgemize hizmet etmek için çalışmalarını sürdürüyor."