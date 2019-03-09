Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Hizmete Başlıyor

Emek Mahallesi'nden Şehir Hastanesi'ne uzanan yeni hat, yakında Sultandere ve 75. Yıl Mahallesi'ne bağlanacak.

3 kilometrelik bir hat olan Emek- Şehir Hastanesi hattı, 10 Mart 2019 Pazar saat 14.00'de Açelya Durağı'nda gerçekleştirilecek tören ile hizmete başlayacak. 06.00 ile 23.50 arasında 10 dakikada bir hizmet verecek hat, Şehir Hastanesi-Emek-Çarşı-Opera arasında işleyecek. Şehir Hastanesi'nin giriş kapılarının birbirine uzak olması sebebiyle vatandaşlara kolaylık sağlamak için Şehir Hastanesi tramvay durağından her 7 dakikada bir otobüslerle hastanenin 3 farklı giriş noktasına ücretsiz ring seferi yapılacak. Şehir Hastanesi-Sultandere-75. Yıl Mahallesi hattının da en kısa sürede hizmet vermeye başlayacağını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu hattın da açılmasıyla birlikte 75. Yıl Mahallesi Osmangazi Üniversitesi arasında da seferlerin başlayacağını belirttiler.

Emek Açelya Durağı'nda gerçekleştirilecek açılış törenine katılmak isteyen vatandaşlar için 10 Mart Pazar saat 12.00 itibariyle Alaaddin Parkı'ndan ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak.

Kaynak: Bültenler