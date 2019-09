Şehir Hastanesinde 100'üncü açık kalp cerrahi ameliyatını kutlandı Eskişehir Şehir Hastanesi vatandaşlara umut oluyorEskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Yaşar Bildirici,"Şehir Hastanesi açıldığından beri 1 milyon 650 bin vatandaş muayene oldu"Yaşlı hasta Emine Yalın;"Saygıdan, sevgiden ve her an bu hastane beni buraya çekti"ESKİŞEHİR - 2018 yılın sonunda Türkiye'nin 7'inci şehir hastanesi olarak açılan Eskişehir Şehir Hastanesi, hizmete girdiğinden bu yana sağlık birimin hemen hemen her alalında hizmet verilirken, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği Birimi, 100'üncü açık kalp cerrahi ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi. 100'üncü açık kalp cerrahi ameliyatının başarısını bu sabah hastane personelleri ve hastaları bir araya gelerek hazırlanan kahvaltı programı ile kutladı. Kutlama programına, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Yaşar Bildirici, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Etem Yücekaya, hastanenin diğer personelleri ve tedavi gören hastaları katıldı.Kahvaltının ardından yapılan bir basın açıklamada, hastanede gerçekleştirilen 100'üncü açık kalp cerrahi ameliyatı hakkında bilgilendirme yapılırken hastanede verilen hizmetler hakkında da bilgi verildi.Programda ilk teşekkür konuşması yapan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, "Burada Şehir Hastanesinin açılışından beri önemli işler yapan Kardiyovasküler Cerrahi Kliniğimizin hem tanıtımı hem de bir değerlendirme toplantısı için bulunuyoruz. Açıldığından beri 11 binden fazla hastaya bakan ve yüzlerce önemli ameliyatı imza atan bir ekibimiz var. Ben hastalarımıza bize güvendikleri için teşekkür ediyorum. Tekrar Allah'tan şifa diliyorum" diye konuştu.Şehir Hastanesinde bu yana 1 milyon 650 bin vatandaş muayene olduEskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Yaşar Bildirici ise, 100'üncü açık kalp cerrahi ameliyatı nedeniyle çalışanlara teşekkür ederek hastane hakkında genel bilgiler paylaştı. Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici, "Biz daha önce 100'üncü açık kalp cerrahisi vakamızı yaptığımızda bunu bir kahvaltı organizasyonunda, hastalarımızın da bir kısmı katılmasıyla bu organizasyonu yapmayı karar vermiştik. Biliyorsunuz, Türkiye'de şuana kadar 10 tane şehir hastanesi açıldı, bizim bu hastanelerden 7'inci şehir hastanesi, biz Ekim ayın sonu ve Kasım ayın başında bu hastaneyi açtık. Yaklaşık 100 bin hasta civarında bir hasta yatağımız mevcuttur. Bu hastane bugün itibarıyla tüm sağlık hizmetini kompakt bir şekillinde tüm birimleriyle verebilen bir hastane halında gelebilen bir hastaneyiz. Bugün itibariyle 1 milyon 650 bin civarında poliklinik müracaatımız var. Bu oldukça iyi bir rakamdır. Her hafta yaklaşık bin ile bin 500 civarı bu hastaneye yeni yatış oluyor. Her ay bin civarında büyük ameliyatlar bu hastanede gerçekleşiyor. Bakanlarımızın da şehir hastaneler için planı şu. Şehir hastaneleri artık birer mükemmeliyet merkezi, şehir hastaneleri son nokta, şehir hastaneleri artık birer referans merkezi ve şehir hastaneleri artık sağlık turizmi için birer odak noktasıdır. Dolaysıyla biz de hastanemizi şehirde ve şehrin etrafındaki iller içinde bir referans hastanesi olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.Eski devlet hastanede yapılmayan tedaviler burada yapılıyorKalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Etem Yücekaya ise, "Bugün burada bulunma sebebimiz, şehir hastanesinin açıldıktan sonra daha bir yıl olmadan açık kalp cerrahisi 100 hastayı dünya standartlarında başarı bir şekilde ameliyatı gerçekleştirmemizdir. Biliyorsunuz Şehir Hastanesi yeni açılan bir hastane, ama temelini devlet hastane oluşturuyor. Devlet hastanesinde daha önce bu tür ameliyat yapılmayan açık kalp cerrahisini bizim ekip yapıyor. Buranın başarısının önemi şu; biz bunu yardım almadan yaptık. Yardım almak bu demek ki, yeni kurulan bu hastaneler büyük hastanelerden destek alarak bu tür ameliyatları gerçekleştiriyorlar, ama bizde böyle bir yöntem olmadı, biz bilgili arkadaşlarımızla hep beraber buraya geldik. Burası bu yönden çok önemli; doktorların hemşirelerin ve ameliyathane personelin çok gayretli ve bilgili olması sayesinde biz bunu başardık. Bundan başka önemli noktalarından birisi şu idarenin bizim arkasında çok gayretli olarak durmasıydı, yani bizi çok destek oldular, biz de oradan aldığımız bir rüzgarla bu ameliyatı gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.Tedavi gören hastalar da hastaneden çok memnun kalıyorEskişehir Şehir Hastanesi'nin 100'üncü açık kalp ameliyatı kutlamasına katılan hastalar doktor ve personellerden çok memnun kaldıklarını dile getirdi. Daha önce damar tıkanıklığı sorunu yaşayan ve sonradan ameliyatı olan yaşlı teyze Emine Yalın şu sözlerle mutluğunu dile getirdi."Damar tıkanıklığım vardı. Geldim, Rafet bey beni anjiyo yaptı. Ondan sonra bir hafta hastanede yatırdı ve baypas oldum. Çağrı bey ameliyat etti. 15 gün hastanede yattım. Bütün doktorlarımdan, bütün hemşirelerinden çok memnun kaldım. Hastanenin temizliğinden, güler yüzünden yemeğinden, saygıdan, sevgiden ve her anı bu hastane beni buraya çekti. Bugün kahvaltımızı yaptık çok memnun oldum. Büyük insanlarla kahvaltı yapmaktan çok çekiniyordum ama böyle değilmiş. Hepsini candan sevdim ve kucakladım".Düzenlenen program, hasta Emine Yalın'ın doktor ve hemşirelere yazdığı şiiri okuması ve toplu fotoğraf çekilmekle sona erdi.