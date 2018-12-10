Şehir Hastanesinde "Fil Hastalığı" Tedavisi Ele Alındı

Adana
Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, "fil hastalığı" olarak bilinen lenfödem hastalığına ilişkin fizyoterapistlere yönelik eğitim semineri düzenlendi. Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar
Borman, Lenfödem Derneği iş birliğiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen seminerde, "fil hastalığı" olarak bilinen lenfödemin anotomisi, lenfödemde değerlendirme ve tedavi konusunda sunum yaptı.
Lenfödemin erken tanısının önemine dikkati çeken Borman, tedavi edilmezse hayatı tehdit eden ve enfeksiyonlara yol açan bu rahatsızlığın erken tanıda tedavinin olumlu sonuçlar verdiğini kaydetti.
Borman, lenfödem tedavisinin bir ekip işi olduğunu belirterek, "Bu ekibin içinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uzamanları, fizyoterapistler, onkologlar, cerrahlar ve farklı alanlardan pek çok sağlık profesyoneli yer alıyor. Bu çok önemli ve özel bir konu olduğu için özel eğitim gerekiyor. Lenfödem tedavisinde görev alacak sağlık personelin eğitimli olması büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Sibel Özbudak
Demir ve Doç. Dr. Engin Koyuncu'nun da birer sunum yaptığı seminere Yozgat
, Mersin
ve Gaziantep
'ten fizyoterapistler katıldı.
Hacettepe Üniversitesi,Adana
10 Aralık 2018 Pazartesi 12:12