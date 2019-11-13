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Şehir Hastanesinde tatbikat

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

13.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:45Şehir Hastanesinde tatbikat
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı. Tüm önlemler alınarak yapılan tatbikat senaryosuna göre, hastane yoğun bakım servisinde yangın çıktı. Sonrasında acil kurtarma ekipleri hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek, serviste yatan hastaları tahliye etti. Figüran hastaların başarıyla tahliye edilmesinin ardından ilgili birim yöneticileri, acil durum ve kurtarma ekipleri ile hastane sivil savunma uzmanının katıldığı bir toplantıyla mevcut durum değerlendirildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, hastanenin tüm olağanüstü şartlara karşı hazırlıklı olduğu ve yapılan tatbikatın sorunsuz bir şekilde tamamlandığı bildirildi. - ELAZIĞ

Şehir Hastanesi, Fethi Sekin, Güncel

Kaynak: İHA

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