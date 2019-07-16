Şehir hastanesine ücretsiz servis

Nilüfer İlçesi Doğanköy mevkiinde 745 bin 365 metrekare alan üzerine yapılan bünyesinde genel, kadın doğum çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR), yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunan Bursa Şehir Hastanesi'nde hasta kabulü başladı.

Şehir Hastanesi'nde hasta kabulünün başlamasıyla birlikte Muradiye Devlet Hastanesi'nde de faaliyet durdu. Taşınma sürecinden haberdar olmayan veya önceden alınmış randevuları için Muradiye Devlet Hastanesi'ne gelen vatandaşların mağdur duruma düşmemesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Muradiye Devlet Hastanesi'nden Şehir Hastanesi'ne ücretsiz servis uygulaması başlatıldı. Sabah 08.00 akşam 17.00 saatlerinde arasında her yarım saatte bir kalkan servisler Cuma gününe kadar vatandaşları ücretsiz olarak Şehir Hastanesi'ne ulaştıracak. Uygulama Cuma günü akşamı son bulacak. Vatandaşlar Şehir Hastanesi'ne ulaşımlarını ise yeni devreye alınan H1, H2 ve H3 hatları ile kolaylıkla sağlayabilecekler.