Şehir Hatlarından Engelsiz Boğaz Turu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları düzenlediği boğaz turuyla çok özel misafirleri ağırladı.

Orta ve ağır derecedeki zihinsel ve bedensel dezavantajlı öğrenci ve ailelerine moral vermek amacıyla düzenlenen boğaz turuna yaklaşık 100 kişilik öğrenci, veli ve öğretmen grubu katıldı.

Şehir Hatlarının Kadıköy iskelesinden başlayan boğaz turuyla misafirler İstanbul'un güzelliklerini, tarihi ve kültürel mekanlarını denizden görme imkanı buldu.

VAPUR MÜZİSYENLERİ KONSER VERDİ

Öğrenci, öğretmen ve ailelere moral vermek ve İstanbul'un güzelliklerini yakından göstermek için düzenlenen Boğaz turunda misafirler Kız Kulesi, Boğaz'ın her iki yakasındaki tarihi köşk ve yalılar, Beylerbeyi Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Çırağan Sarayı, Rumeli ve Anadolu Hisarları gibi tarihi mekanları yakından görme fırsatı buldu. Keyifli geçen boğaz turunda misafirler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Boğaz turunda ikramların ardından vapur müzisyenleri, katılımcılara popüler şarkılardan oluşan parçalar söyledi. Konser misafirler tarafından beğeniyle takip edildi. Boğaz turunun ardından ailelere günün anısına özel hediyeler verildi.