Şehir Hayatına Sığdıramadığı Kitap Aşkını Köyüne Taşıdı

Kayseri
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ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Seki Dağı'nda yaşayan 62 yaşındaki Afife Küçükbenli, çocukluğunda köy ve ev işlerinde annesine yardım etmesi gerektiği için ilkokuldan sonra eğitimine devam edemedi. Çocukluğundan beri içinde olan kitap okuma sevgisini ilk zamanlar kardeşlerinin ders kitaplarını okuyarak dindiren ve köyde okuyacak kitap bulmakta zorlanan Küçükbenli, astsubay Ahmet Küçükbenli ile evlenip şehre taşınınca çok sevdiği kitaplara daha kolay ulaşma imkanı sağladı.
Yahyalı,Kayseri
21 Kasım 2018 Çarşamba 04:40