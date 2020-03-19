Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Şehir içi minibüslere dezenfeksiyon çalışması - Güncel

Şehir içi minibüslere dezenfeksiyon çalışması

Zonguldak'ta Site hattına yolcu taşıyan dolmuş şoförleri korona virüs nedeniyle araçlarını ilaçlama çalışması yaptı.

19.03.2020 13:39 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:39
Şehir içi minibüslere dezenfeksiyon çalışması
Zonguldak 'ta Site hattına yolcu taşıyan dolmuş şoförleri korona virüs nedeniyle araçlarını ilaçlama çalışması yaptı.

Zonguldak'ta koronavirüs nedeniyle önlemler hat safhaya çıktı. Site hattına yolcu taşıyan dolmuş şoförleri otobüslerine ilaçlamaya başladı. Öte yandan ilaçlamanın yanı sıra araçlarında yolcu taşırken kolonya hizmeti de vermeye başladı. Dolmuş şoförlerinin bu anlamlı hareketi ise yolculardan büyük takdir aldı. İlaçlama işlemlerinin bütün araçlarda uygulanacağı öğrenildi - ZONGULDAK
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler : Zonguldak, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Güncel
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı Güncel
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak Güncel
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
İtalya’da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın Güncel
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Türkiye’de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis’te açıkladı Güncel
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Loading