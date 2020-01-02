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"Şehir Kültür Sanat" dergisi yılın dergisi seçildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin "Şehir Kültür Sanat" dergisi, Türkiye Yazarlar Birliğince yılın dergisi seçildi.

02.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:00
Büyükşehir Belediyesi'nin "Şehir Kültür Sanat" dergisi, Yazarlar Birliğince yılın dergisi seçildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyecilikteki örnek uygulamalarıyla pek çok ödülün sahibi olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılının ilk ödülünü yılın ilk gününde aldı.
Türkiye Yazarlar Birliği'nin "2019 Yılının Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödülleri açıklandı.
Büyükşehir Belediyesi'nin kültür yayını olan "Şehir Kültür Sanat" dergisi 2019 yılının dergisi olma başarısı gösterdi.
"Şehir Kültür Sanat" dergisi daha önce de Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi ile Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği'nden ödül almıştı.
Aylık Şehir Kültür Sanat Dergisi, 31. sayısına ulaştı.

Türkiye, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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