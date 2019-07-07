07.07.2019 12:40
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Şehir magandaları hamile kadının bulunduğu aracı durdurup saldırdı!

İstanbul'da yaşanan bir yol kesme olayı bu kadarına da pes dedirtti. Şehir magandaları belinde tabancayla, yol vermemekle suçladıkları çiftin aracına saldırdı. İçerideki hamile kadına aldırış etmeyen magandalar, aracını tekmeledi, aynasını kırdı.

İstanbul Pendik'te D-100 karayolunda emniyet şeridinde seyreden bir araç trafik polisini görünce direksiyonu araçların üzerine kırdı ancak normal şeridinde seyreden bir araç trafik magandalarına yol vermedi.

Bunun üzerine iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sürmesi üzerine arkadan gelen araçta bulunan iki kişi yol vermeyen araçtaki çiftin önünü kesti.

NTV'nin haberine göre; sürücüyü araçtan indirmek isteyen iki maganda, aracın şoför kapısını açamayınca önce aracın aynasını kırdı ardından aracın kaputuna çıkıp tekmeleyerek büyük zarar verdi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Olay büyük tepki çekti. Hamile kadının 'polisi arıyorum' uyarılarına aldırış etmeyen magandalar daha sonra gözden kayboldu. Çift, polise giderek zorbalardan şikayetçi oldu.

Şehir magandaları hamile kadının bulunduğu aracı durdurup saldırdı!
İstanbul, Pendik, 3. Sayfa

YORUMLAR (23)
ADINIZI YAZIN: FARKETİYSENİZ KARADENİZLİ KORKAK İĞRENÇ PİSLİK ŞÖYLE SPORCU Bİ ADAMA ÇATSADA AĞZI BURNU KIRILMAYI BIRAK KOLUNU KIRARLAR
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BİR DOST: RESMEN SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİM. LÜTFEN İNSAN OLALIM.
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KRAL: kastamonu ayıları
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37 YİLLİK GURBETCİ: Gecensene izinde basima geldi:YANIMDA ESIM, ALTIMDA YABANCI PLAKAYLA OTOYOLDA (GEBZE CIVARI) ILERLIYORDUM SAGDAN ÖNÜME GECIP BENI DURDURMAYA UGRASTI ÖNÜMDE DEFALARCA ANi FREN YAPTI ! VE BUNLARI YAPARKEN HIZIMIZ ZAMAN ZAMAN 120 KM/Saat idi !!! BELADAN ZOR KACDIK.
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ANCAK ÜLKEMİZDE OLUR.: Dünyayi gez böyle sey göremezsin !
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ADAM: Sonuç? Farkında mısınız af ve indirim geliyor. Tam da bu ülkenin ihtiyacı olan şey. Artık ne eşim ne de ben zorunda kalmadıkça sokağa çıkmıyoruz. Bu ülkede can ve mal güvenliği yok. Size de tavsiye ederim
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HKM: Kadına şiddet kadın tazminat davası açsın ve devlet 6 ay ehliyetine el koyup 10 bşn tl ceza kessin aptal herif dönüpte seni dövmek lazım okuyan ile okumayan bir olurmu trafik terörleri
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NAMIK: Ehliyet sadece eğitim seviyesi yüksek olanlara verilmeli.
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ALAİTTİN DOĞRUEL: Nedense hep serbest bırakılıyorlar
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ADAMIN BİRİ: Bakışında insanlık yok. Allah bu tür yaratıklardan herkesi korusun.
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