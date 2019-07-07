Şehir magandaları hamile kadının bulunduğu aracı durdurup saldırdı!

İstanbul Pendik'te D-100 karayolunda emniyet şeridinde seyreden bir araç trafik polisini görünce direksiyonu araçların üzerine kırdı ancak normal şeridinde seyreden bir araç trafik magandalarına yol vermedi.

Bunun üzerine iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sürmesi üzerine arkadan gelen araçta bulunan iki kişi yol vermeyen araçtaki çiftin önünü kesti.

NTV'nin haberine göre; sürücüyü araçtan indirmek isteyen iki maganda, aracın şoför kapısını açamayınca önce aracın aynasını kırdı ardından aracın kaputuna çıkıp tekmeleyerek büyük zarar verdi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Olay büyük tepki çekti. Hamile kadının 'polisi arıyorum' uyarılarına aldırış etmeyen magandalar daha sonra gözden kayboldu. Çift, polise giderek zorbalardan şikayetçi oldu.