Şehir merkezinde arazi yangını

Kaynak: İHA

Şehir merkezinde arazi yangınıVatandaşlar dumandan etkilenmemek için kapı ve pencerelerini kapattıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgedeki boş bir arazide yangın çıktı. Çalılıklar ile kuru otların tutuşması sonucu başlayan yangında yaklaşık 15 dönümlük alan yanarken mahalle sakinleri ise dumandan etkilenmemek için evlerinin kapı ve pencerelerini kapattı. Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır Mahallesinde yaşandı. Yerleşim yerlerinin bulunduğu bir bölgede çalılık ve kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen yangın, yaklaşık 15 dönümlük alanı kapladı. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, kontrol altına aldığı yangının yerleşim bölgelerine zarar vermeyeceğini belirledi. Yangından yükselen dumanlar, çevre binalardaki evlere kadar ulaştı. Vatandaşlar, dumandan etkilenmemek için kapı ve pencerelerini kapattı.Yangın, otların tamamen yanmasının ardından sönerken yangının neden çıktığının araştırıldığı öğrenildi.