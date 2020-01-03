Haberler » Güncel » Şehir merkezinde sera sayısı artıyor - Haber

Şehir merkezinde sera sayısı artıyor

Eskişehir'de Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinden sonra şehir merkezine yapılan seraların sayısı her geçen gün artıyor.

03.01.2020 10:05 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:10 Şehir merkezinde sera sayısı artıyor
'de ve ilçelerinden sonra şehir merkezine yapılan seraların sayısı her geçen gün artıyor.

Eskişehir'in Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde geniş bir yere sahip olan seralar son zamanlarda şehir merkezinde artış göstermeye başladı. Eskişehir şehir merkezi mahallesinde kurulan seralar özellikle yeşillik sebzelerin yeni adresi oldu. Kış aylarının olmasına rağmen sera kurulumları devam ediyor. Yaz aylarında daha da hızlanması beklenen seralar Eskişehir ekonomisine katkı sağlarken, tarım alanında da önemli bir yer tutmaya başladı. Bölgedeki seraları kuran usta Mehmet Ali Şen, kış aylarına rağmen sera kurmaya devam ettiklerini söyledi.

Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerine oranla şehir merkezine daha çok sera kurmaya başladıklarını ifade eden Şen, "Bir dönümü yaklaşık olarak 45 bin liraya kuruluyor. Biz 12-13 gün içinde teslim ediyoruz. Tabi ki çalışan elaman sayısına göre bu süre değişir. Yaz aylarında işlerimiz daha yoğun oluyor. Ancak kış aylarında da durma noktasına gelmedi. Bu bölgeye yoğun ilgi var" dedi. - ESKİŞEHİR

Sarıcakaya, Eskişehir, Mihalgazi, Gazipaşa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:42   Koyulhisar'da iki katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı - Haber
12:40   MİT'ten nokta operasyon: Öcalan'ın akrabası etkisiz hale getirildi - Haber
12:40   flaş - Haber
12:36   Edremit Belediyesi hız kesmeden çalışıyor - Haber
12:35   Erdemli Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı - Haber
12:00   Terörist elebaşı Öcalan'ın dayısının oğlu nokta operasyonla öldürüldü - Haber
09:39   Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi - Haber
00:25   Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Haber
00:05   THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Haber
23:34   İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Haber
3.01.2020 12:43:28