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Şehir merkezindeki derede off-road yaptılar

Zonguldak'ta akşam saatlerinde 2 cip ve 1 kamyonet şehir merkezindeki derede off-road yaptı.

15.09.2019 20:54Şehir merkezindeki derede off-road yaptılar
Zonguldak'ta akşam saatlerinde 2 cip ve 1 kamyonet şehir merkezindeki derede off-road yaptı.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından kullanılan 2 cip ve 1 kamyonet şehir merkezindeki dereye inerek off-road yaptı. Çevredeki vatandaşlar tarafından büyük beğeni ile izlenen off-road'cılar dakikalarca dereden çıkmadı. Öte yandan vatandaşlar ellerine telefonlarını alarak ilginç görüntüleri kaydetti. Ardından off-road'cılar dereden hızlı bir şekilde ayrıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

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