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Şehir merkezindeki derede off-road yaptılar

Şehir merkezindeki derede off-road yaptılarZONGULDAK - Zonguldak'ta akşam saatlerinde 2 cip ve 1 kamyonet şehir merkezin 'deki derede Off-road yaptı.

15.09.2019 22:32
Şehir merkezindeki derede off-road yaptılar
ZONGULDAK - Zonguldak'ta akşam saatlerinde 2 cip ve 1 kamyonet şehir merkezin 'deki derede Off-road yaptı.
Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından kullanılan 2 cip ve 1 kamyonet şehir merkezindeki dereye inerek Off-road yaptı. Çevredeki vatandaşlar tarafından büyük beğeni ile izlenen Off-roadcılar dakikalarca dereden çıkmadı. Öte yandan vatandaşlar ellerine telefonlarını alarak ilginç görüntüleri kaydetti. Ardından Off-roadcılar dereden hızlı bir şekilde ayrıldı.
Şehir merkezindeki derede off-road yaptılar

Zonguldak, Yerel

Kaynak: İHA

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