Şehir merkezindeki dev ekranla evlenme teklifi etti

11 Aralık 2018 Salı 10:48



11 Aralık 2018 Salı 10:48

Şehir merkezindeki dev ekranla evlenme teklifi ettiBALIKESİR - Balıkesir'de Mustafa Bakır isimli genç tanışmalarının ikinci yıl dönümünde kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifi yaptı. İkinci yıllarını köftecide kutlamaya gideceklerini sanan genç kız, şehir meydanına geldiğinde evlenme teklifi aldı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Tülay Koruyan, sürpriz evlilik teklifine 'Evet' dedi. Balıkesir Birlik Gazetesi'nde sayfa editörlüğü yapan yapan Mustafa Bakır tanışmalarının ikinci yıl dönümünde kız arkadaşı Tülay Koruyan'a sürpriz evlenme teklifi yaptı. Sürpriz evlenme teklifi hazırlığına bir kaç gün önceden başlayan ve her şeyin kusursuz olmasını isteyen Mustafa Bakır tüm ayrıntıları arkadaşları ile birlikte enine boyuna düşündü. İş çıkışında yemeğe gitmek için Tülay Koruyan ile buluşan Mustafa Bakır, Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda sevdiği kıza evlenme teklifinde bulundu. Meydanda bulunan dev LED ekrandaki ekranda beliren fotoğrafta "2.yılımız kutlu olsun seni seviyorum" yazısını gören genç kız ilk şoku yaşadı ne yapacağını şaşırdı. Henüz yaşadığı ilk şokun etkisini üzerinden atamayan Tülay ekranda beliren diğer fotoğrafta ki "Birlikte yaşamak değil, Beraber yaşlanmak istiyorum. Benimle bir ömrü paylaşır mısın Tülay" yazısını okuduktan sonra donup kaldı. Bu esnada sürprizin yapılacağı meydana daha önce gelen ama kendilerini gizleyen arkadaş grubu da çifte yaklaşmaya başladı. Dizleri üzerinde diz çökerek elinde yüzükle evlenme teklifinde bulunan gence yoldan geçen araçlar kornaları, vatandaşlar ise alkışlarıyla destek verdi. Bu sürpriz evlilik teklifi karşısında Tülay göz yaşlarını tutamayarak 'Evet' dedi. Mustafa Bakır arkadaşlıklarının ikinci yıl dönümü olduğunu ifade ederek "Benden bugün için bir sürpriz bekliyordu. Ben bu günü daha güzel ve anlamlı bir hale getirmek istedim. Mutluluğumuzu katlamak için evlenme teklif ettim. Kendisinin bana evet demesi beni daha çok mutlu etti"dedi.Tek taş yüzüğünü sonunda aldığını ifade eden Tülay Koruyan "Yorgunlukla işten çıkıp geldim. Asla böyle bir şey beklemiyordum. Geçen yılki yıl dönümümüz de ki gibi köfteciye gideceğimizi düşünüyordum. Ama gerçekten çok mutluluk verici bir şey sonunda teklifi aldım"şeklinde konuştu.