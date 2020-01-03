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"Şehir ormanları" kentlere nefes aldırıyor

Orman Genel Müdürlüğü, vatandaşların sosyal, kültürel, spor ve sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanması amacıyla kurduğu şehir ormanları ve mesire alanlarının sayısını her geçen yıl artırıyor.

03.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:02
Orman Genel Müdürlüğü, vatandaşların sosyal, kültürel, ve sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanması amacıyla kurduğu şehir ormanları ve mesire alanlarının sayısını her geçen yıl artırıyor.
Genel müdürlük ülke ormanlarını koruma, geliştirme, işletme ve teknik ormancılık faaliyetlerinin yanı sıra tabiatı vatandaşlarla buluşturmak için de çeşitli çalışmalar yapıyor.
'de özellikle şehirlerde yaşayanlar kent merkezi ve yakınındaki yeşil alanları tercih ediyor.
AA muhabirinin Orman Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, şehirlerde yaşayan vatandaşların yeşil alanlara olan taleplerinin karşılanması amacıyla 2003'te şehir ormanları projesi hizmete sunuldu.
Bu kapsamda, kentli nüfusun sosyal, kültürel, bilimsel, spor ve sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanmasını sağlamak amacıyla şehir merkezlerine yakın alanlarda "şehir ormanları" ve "mesire" yerleri kuruluyor.
Yapılan çalışmalarla halkın rekreasyon, spor, ekoturizm, piknik, dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarının karşılanması sağlanarak, toplumda orman sevgisi ve bilincinin artırılması amaçlanıyor.
Söz konusu alanlarda, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor sahaları aktivitelerinin yanı sıra bölgenin yapısına uygun macera parkları, paintball, yamaç paraşütü, rafting, yüzme gibi faaliyetlerin en sağlıklı şekilde yapılmasına imkan sağlayacak tesis ve donatılar bulunuyor.
Ayrıca buralarda vatandaşların evlerinde ürettikleri ürünleri satabilmeleri ve doğal, yöresel ve sağlıklı ürünleri satın alabilmeleri için yöresel ürünler sergi ve satış alanları da kurulabiliyor.
Mesire yerleri ve şehir ormanlarında 25 bin kişi istihdam ediliyor
Kentlerin nüfusu ve hava kirliliği arttıkça şehir ormanları ve diğer mesire yerlerine ziyaretlerde artış görülüyor. Geçen yıl şehir ormanı ve mesire yerlerinde yaklaşık 25 bin kişi istihdam edilirken, ziyaretçi sayısı da 25 milyonu buldu, ülke ekonomisine 750 milyon lira katkı sağlandı.
Bugüne kadar kurulan bin 387 mesire alanından 65'i, 134 şehir ormanından da 3'ü geçen yıl yapılan çalışmalar sonucu vatandaşların hizmetine sunuldu. Planlanan çalışmalarla bu yıl sonuna kadar 70 mesire yeri ve 3 şehir ormanının kurulması hedefleniyor.
Öte yandan, geçen yıl sonu itibarıyla 12 ekoturizm alanı hayata geçirildi ve bu alanlarla mesire yerleri ve çevre cazibe merkezleri birbirlerine entegre ediliyor.

Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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