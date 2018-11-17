Şehir Şehir Gezip, Uyuşturucu ve Dopingle Mücadele Ediyor

ENES SANSAR - Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak
, şehir şehir gezerek, uyuşturucu ile dopinge bulaşmamaları sporculara ve çocuklara ulaşıyor.
DUMESF Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, Amasya
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla, kentteki minik ve genç güreşçilerle bir araya gelip, uyuşturucu ile dopingin zararlarını çarpıcı örneklerle anlattı.
Ilıcak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 senede 400'e yakın seminer verip, uyuşturucu ve dopingle mücadele temalı birçok uluslararası şampiyona düzenlediklerini, aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığıyla iş birliği içinde okullara kütüphane kurduklarını söyledi.
"Doping ve uyuşturucu aynı şey"
Uyuşturucuya ve dopinge başlandıktan sonra değil, başlanmadan önce sporcuları eğitmek için çalıştıklarını vurgulayan Ilıcak, şöyle konuştu:
"Doping ve uyuşturucu aynı şey aslında. İkisinin de ham maddesi aynı ve ikisi de ölüme götürüyor. Bizim amacımız dopingden ve uyuşturucudan sporcuları uzak tutup, onların asıl ihtiyacı olan şeyin iyi bir aile yaşantısı ile temiz spor olduğunu göstermek. Yapmak istediğimiz, iyi sporcuların, temiz spor yapanların makbul olduğunu genç arkadaşlara anlatmak. Bizim yaptığımız uyuşturucuyu engellemek adına bir eylem değil. Bağımlı olmadan da yaşanabileceğini genç kardeşlerimize anlatmak."
Judo, tekvando ve kick boks sporlarıyla ilgilendiğini belirten Ilıcak, hayatının büyük bir bölümünün sporla geçtiğini, spor hayatı boyunca dopinge bulaşıp hayatı mahvolan çok sporcu gördüğünü, 13 yıldır da şehir şehir gezerek dopingle mücadele ettiğini aktardı.
"Doping kullanımı bir hayli fazla"
Uyuşturucu ile dopingle mücadele konusunda ailelere, okul öğretmenlerine ve antrenörlere çok iş düştüğünün altını çizen Ilıcak, birçok genci uçurumun eşiğinden aldıklarını belirtti.
Madde bağımlılığının genelde özenti ve arkadaş çevresiyle başladığına değinen Ilıcak, şunları kaydetti:
" Türkiye
'de maalesef doping kullanımı bir hayli fazla. Hocalarımız da bundan şikayetçi. Bunu anlatabilmek için uluslararası organizasyonlar yapıyor, şampiyonalar düzenliyoruz. Ana temamız her zaman, 'uyuşturucuya ve dopinge hayır' oluyor. Bunları yaparken de bütün federasyonlardan yardım alıp, onlarla iş birliği içerisinde oluyoruz. Türkiye'deki genç jenerasyonun hayatıyla, onların ölümleriyle sonuçlanan bir oyun oynanıyor. Uyuşturucu bağımlısı hale getirerek, zehir satarak, genç jenerasyonumuzu öldürmeye çalışıyorlar. Bizim en yakın yol arkadaşlarımız, okul öğretmenlerimiz ve spor hocalarımız. Onlar daha dikkatli olmalı."
Genç,Muzaffer Ilıcak
17 Kasım 2018 Cumartesi 13:25