Şehir Tiyatroları Aralık'ta Dolu Dolu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Aralık ayında da tiyatro severler için birbirinden güzel oyunları sahnelemeye devam edecek. Yeni sezon oyunlarının yanı sıra eski oyunlara da yer verilecek yeni programda şehir tiyatroları, 10 ayrı oyunla seyircilerin karşısında olacak. Aralık ayında İlerleme adlı oyunun yanı sıra Keşanlı Ali Destanı, Minik Bulut Minnak, Asalet Kumkuması, Güzel ve Çirkinin Müzikali, Oyalananlar, İyi Geceler Anne ve Kurdele Ya Da Artı Sonsuz oyunları Şehir Tiyatroları'nda seyirciyle buluşacak.

YENİ SEZON OYUNLARI

Kocaeli Şehir Tiyatroları 21. senesinde, 4 yeni oyunla yeni sezonda perdelerini açmıştı. Yeni sezonda seyirciyle buluşan oyunlar arasında 'Asalet Kumkuması', "İlerleme", "Oyalananlar" ve Minik Bulut Minnak adlı çocuk oyunu bulunuyor. "Oyalananlar" oda tiyatrosunda seyirciyle buluşurken, diğer oyunlar büyük sahnede sahneleniyor. Ayrıca Hayal Perdesi isimli çocuk oyunu 11 Aralık'ta Tatbikat Sahnesi'nde seyircisiyle buluşacak.

ESKİ OYUNLAR DA SAHNELENİYOR

Yeni sezonda, Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen yeni oyunların yanı sıra eski oyunlar da sahneleniyor. Aralık ayında sahnelenecek eski oyunlar arasında; Keşanlı Ali Destanı, Fareler ve İnsanlar Hakkında, Kurdele ya da Artı Sonsuz, İyi Geceler Anne, Güzel ile Çirkinin Müzikali'' yer alıyor. Ayrıca Aralık ayı boyunca her Pazartesi, saat 20.00'da SDKM Tatbikat Sahnesi'nde ücretsiz olarak Okuma Tiyatrosu etkinliği de gerçekleştiriliyor.

"YAĞMUR SIKINTISI" OKUMA TİYATROSU'NDA

Öte yandan birbirinden değerli yeni ve eski oyun metinlerini, oyunları tanıtmak veya yeniden hatırlatmak amacıyla ücretsiz olarak tiyatro severlerle buluşturuluyor. Aralık ayında "Yağmur Sıkıntısı" isimli eser ücretsiz olarak Okuma Tiyatrosu etkinliği ile Tatbikat Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak. "Yağmur Sıkıntısı" isimli eser 3-17-24 Aralık tarihlerinde saat 20.00'da Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın usta oyuncuları tarafından okunacak.