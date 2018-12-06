Şehir Tiyatroları Candan Sabuncu'yu Yitirmenin Üzüntüsünü Yaşıyor

Ünlü oyuncunun ölüm haberini Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

Değerli tiyatro ve sinema oyuncusu Candan Sabuncu'yu kaybettik. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun..

Candan Sabuncu

Candan Sabuncu 25 Ocak 1944'te Ödemiş'te doğdu. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Uzun yıllar boyunca kadrosunda olduğu İBB Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda yer alarak başrol oynayan sanatçı, tiyatronun yanı sıra sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. Kendisi 2015'te vefat eden oyuncu ve yönetmen Başar Sabuncu'nun eşidir.

Şehir Tiyatroları'nda Oynadığı Oyunlar:

Beş Para Etmez Oyun, Bahar Noktası, Biz Aşağıda İmzası Olanlar, Kadınlar Da Savaşı Yitirdi, Kanlı Düğün, "Bir Ata, Krallığım", Ağzı Çiçekli Adam, Avanak, Büyük Jüstinyen, Bir Kızılderili Efsanesi, Taziye, Kafkas Tebeşir Dairesi, Schweyk II. Dünya Savaşında, Çalıkuşu, Figaro'nun Düğünü, Antonius Ve Kleopatra, Romeo İle Jüliet, Yaban Ormanı, Ceza Kanunu, Ağzı Çiçekli Adam.