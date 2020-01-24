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Şehir tiyatroları "kahvede şenlik var" oyunuyla Esenyurt'ta

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Kahvede Şenlik Var oyunuyla Esenyurt seyircisinin karşısına çıkıyor.

24.01.2020 11:49 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:50Şehir tiyatroları

Sabahattin Kudret Aksal'ın yazıp Murat Ozan'ın yönettiği oyun, 27 Ocak 2020 Pazartesi saat 20.30'da Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde.

Kahvede Şenlik Var

Kadın erkek rolleri, toplumsal kurallar ve bu kurallar çerçevesinde biçimlenen insan ilişkilerinin tartışmaya açıldığı Kahvede Şenlik Var; bir kadın ile bir erkeği karşı karşıya getirir.Sabahattin Kudret Aksal'ın uyuşmanın da uyuşmazlığın da en büyük örneği olarak tanımladığı kadın ve erkek, sonunda evlenme niyetiyle denize nazır bir kahvede buluşurlar. Zaman zaman kahvenin nevi şahsına münhasır garsonunun da yönlendirmeleriyle birbirlerini tanımak ve anlaşmak için uzun bir sohbete başlarlar. Evlilikten beklentilerin, hayallerin ve düş kırıklıklarının dillendirildiği bu bol eğlenceli sohbetin sonu nereye varacaktır? Kozların kıran kırana paylaşıldığı bu mücadelenin kazananı kim olacaktır? Kadın mı? Erkek mi? Yoksa Garson mu?… Sabahattin Kudret Aksal'ın yazıp Murat Ozan'ın yönettiği oyunda, Derya Çetinel, Ertan Kılıç, Özgür Dereli rol alıyor.


Sabahattin Kudret Aksal, Güncel

Kaynak: Bültenler

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