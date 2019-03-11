Şehir Tiyatroları "Komik-İ Şehir Naşit Bey" Oyunuyla Esenyurt'ta

Gökhan Eraslan'ın yazıp Ali Yaylı'nın yönettiği Komik-i Şehir Naşit Bey, 12 Mart 2019 Salı günü saat 20.00'de Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

KOMİK-İ ŞEHİR NAŞİT BEY

Türk Tiyatrosu'nun önemli adlarından Naşit Özcan'ın yaşamından kesitler sunan oyun, 19. yüzyıl sonundan 20. yüzyıl ortalarına kadar olan süreçte tiyatromuzun, özellikle de Tuluat Tiyatrosu'nun sıkıntılı dönemlerini, Naşit ve Tiyatrosu'nun yaşadıkları üzerinden aktarıyor. 20. yüzyıl gerçeğinde sinemanın giderek güçlenmesi ve yayılması, Şehir Tiyatroları'nın İstanbul tiyatro yaşamındaki yeri, yaklaşan 2. Dünya Savaşı'nın ülkeye ve sanata yansıyan zorlukları, Tuluat Tiyatrosu'nun yeni yol ayrımlarına girişi, Naşit'in tanıdığı, tanıştığı tiyatromuzun önemli adları, Naşit'in ailesiyle ilişkisi oyunun konusu ve kurgusunda kendine yer buluyor. Yakın dönem Türk Tiyatrosu'na müzikli anlatımıyla, anılarla harmanlanan bir gözle bakan oyun bizleri bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Oyunda Ada Alize Ertem, Bora Seçkin, Can Tarakçı, Deran Özgen, Emrah Can Yaylı, Erkan Akkoyunlu, Fahri Kıncır, Göksel Arslan, Mehmet Avdan, Metin Çoban, Özgür Dağ, Rahmi Elhan, Rıdvan Çelebi, Semah Tuğsel, Sinan Bengier, Şeyda Arslan rol alıyor.

Kaynak: Bültenler