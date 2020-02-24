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Şehir Tiyatroları'nda çocukların sesi yükseliyor!

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Tiyatroları, çocukların daha aktif katılımcı olmalarını sağlamak amacıyla "Çocuk İletişim Kutularını" hayata geçiriyor.

24.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:13Şehir Tiyatroları'nda çocukların sesi yükseliyor!

Çocuklara özel olarak tasarlanan ve Şehir Tiyatroları'nın her sahnesinde yer alacak çocuk iletişim kutusuyla birlikte çocuklar tiyatroya dair fikir, öneri ve taleplerini ifade edebilecekler.

Şehir Tiyatrolarındaki marangoz atölyelerinde kullanılmayan ahşap malzemelerden yapılan iletişim kutuları ile kent yönetiminin aktif katılımcısı olarak çocukların fikirlerini duymak, çocuğun sesini tiyatroda yükseltmek hedefleniyor. Şehir Tiyatroları,çocuk iletişim kutularında belirlenen ihtiyaçlarla çocuk bakış açısını, çocuk tiyatrolarına ve tiyatro sahnelerine taşıyacak…

Çocuk Hakları Sözleşmesinin yerel yönetimlerde hayat bulmasıyla 'u çocuk dostu bir şehir haline getirmek ve çocukların kendi haklarını talep edebilmesi için kent yönetiminde çocukların düşüncelerini önemsiyoruz.


Şehir Tiyatroları, İstanbul, Güncel

Kaynak: Bültenler

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