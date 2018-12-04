Şehir Tiyatroları'nda ''Kulis Saati Söyleşileri''

Kocaeli Şehir Tiyatroları, Kocaeli'ndeki tiyatro severleri birbirinden güzel oyunlarla buluşturmaya devam ediyor. Kocaeli Şehir tiyatrolarında bu hafta "Fareler ve İnsanlar Hakkında" oyunu sahnelenecek. 6-7-8 Aralık tarihlerinde seyirciyle buluşacak oyunun oyuncuları ile 7 Aralık Cuma günü saat 18.00'de Kulis Saati söyleşisi gerçekleştirecek. 20.00 seansından önce gerçekleştirilecek söyleşide seyirciler, oyuncularla oyun hakkındaki görüş ve izlenimlerini paylaşma ve tartışma şansı yakalayacaklar. Söyleşi tüm tiyatro severler için açık olacak.

FARELER VE İNSANLAR HAKKINDA

7 Aralık Cuma günü SDKM Büyük Sahne'de sahnelenecek Fareler ve İnsanlar Hakkında oyunu öncesinde, oyuncularla bir söyleşi gerçekleştirilecek. Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda bu hafta ayrıca; 5 Aralık Çarşamba günü Oda Tiyatrosu'nda Oyalananlar oyunu seyirciyle buluşacak. 9 Aralık Pazar günü 14.00'te "Minik Bulut Minnak" ve 5 Aralık Çarşamba günü "Güzel ve Çirkin'in Müzikali" çocuk oyunları büyük sahnede seyirciyle buluşacak.

İKİ ARKADAŞIN HİKÂYESİ

Hayatlarını kazanabilmek için sürekli çiftliklerde çalışan iki yakın arkadaş George ve Lennie'nin hayali bir çiftliğe sahip olabilmek ve kendi yaşamlarını kurmaktır. Yıllardır kurdukları hayale tam ulaşmak üzereyken, aniden gelişen bir olay, onları bu durumdan mahrum bırakır. Sürükleyici kurgusu ve sahne kıyafetleriyle ilgi çeken Fareler ve İnsanlar adlı tiyatro oyunda Erdem Irmak, Volkan Dinç, Yaşar Özveri, Veysel Sami Berikan, Nuri Karadeniz, Utku Oğuz, Ferdi Yıldız, Aytek Mete Elgün, Azer Şelte, Pınar Ünsal'dan oluşan oyuncu kadrosu sahne alıyor.