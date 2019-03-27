Şehir Tiyatroları'nda Oyunlar Bugün Ücretsiz

Uluslararası Tiyatrolar Birliği tarafından ilk defa 1961 yılında kutlanmaya başlanan 27 Mart
Dünya Tiyatro Günü, özel ve ödenekli tiyatrolar, üniversitelerin tiyatro bölümleri ve konservatuvarlarda çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
) Şehir Tiyatroları
(ŞT) da 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla, bugün sahnelenecek bütün oyunları ücretsiz olarak tiyatroseverlerle buluşturacak.
Bu kapsamda Harbiye Muhsin Ertuğrul
Sahnesi'nde "Tatlı Kaçık", Fatih
Reşat Nuri Sahnesi'nde "Söz
Veriyorum", Kağıthane
Sadabad Sahnesi'nde "Felatun Bey ile Rakım Efendi", Kadıköy Haldun Taner
Sahnesi'nde "Can Yeleği", Üsküdar Musahipzade Celal
Sahnesi'nde "Aşk Bir Zamanlar (Gazele)", Ümraniye
Sahnesi'nde "Ocak'ta Bahar", Gaziosmanpaşa
Sahnesi'nde "Nora-Bir Bebek
Evi" ve Üsküdar Kerem Yılmazer
Sahnesi'nde "Amanvermez Avni" oyunu sahnelenecek.
Bugün perde açacak bütün oyunlarda ayrıca, bu yıl Prof. Dr. Hülya Nutku tarafından kaleme alınan ulusal tiyatro bildirisi okunacak.
Şehir Tiyatroları, 27 Mart, Güncel
Kaynak: AA