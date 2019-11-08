Şehir Tiyatroları'nın yeni çocuk oyunu "rüya"

Oyun, 10 Kasım 2019 Pazar günü saat 12.00'de Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde ilk gösterimini yapıyor.

Oyunun konusu:

Hayvanat bahçesini ziyaret eden Özgür, doğal yaşam alanlarından kopartılıp kafese konan hayvan dostlarını rüyasındagörür. Artık harekete geçme zamanıdır ve Özgür onları kurtarmakta kararlıdır.

Müziğini Hakan Elbir'in, dramaturgisini Sinem Özlek'in, sahne-kostüm tasarımını Eylül Gürcan'ın, ışık tasarımını Murat Selçuk'un, efekt tasarımını Serkan Yavşan'ın, hareket düzenini Özge Midilli'nin yaptığı, fotoğraflarını Enes Altuğ Avşar'ın çektiği oyunda Ceren Kaçar, Ceysu Aygen, Emre Çağrı Akbaba, Gülce Çakır, Mehtap Gündoğdu Akbulut, Nilay Bağ, Nilay Yazıcıoğlu, Orkun Sarıalioğlu rol alıyor.

Oyun, 10, 17 Kasım 2019 tarihlerinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, 24 Kasım, 1 Aralık 2019 tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde.