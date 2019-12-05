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Şehir Tiyatroları'nın yeni çocuk oyunu "yaşayan sayfalar"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Şirin İnci'nin yazdığı Göksel Arslan'ın yönettiği Yaşayan Sayfalar adlı çocuk oyununu seyirciyle buluşturuyor.

05.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:51Şehir Tiyatroları'nın yeni çocuk oyunu

Oyunun konusu:

Kumsal, boş vakitlerini kitap okuyarak ve arkadaşları ile oyunlar oynayarak geçirmeyi çok sever. Ancak uzun zamandır neredeyse hiç arkadaşı kalmamıştır. Tüm arkadaşları vakitlerini sanal oyunlar ve tabletleri ile geçirmeyi tercih etmektedir. Kumsal, küçücük dünyasında yapayalnız kalmıştır ve artık bu duruma bir çözüm bulması gerektiğini düşünür. O sırada sadık bir dostu yardımına yetişecektir. Bakalım bu sadık dostun önerisi Kumsal'ı özlediği günlere kavuşturabilecek midir?

Müziğini Emrah Can Yaylı'nın, dramaturgisini Hande Ören'in, sahne-kostüm tasarımını Sabahat Çolakoğlu'nun, ışık tasarımını Mehmet Kunduracı'nın, efekt tasarımını Caner Özdemir'in, koreografisini Neşe Ceren Aktay'ın, görsel tasarımını Emre Turgaylı'nın yaptığı, fotoğraflarını Enes Altuğ Avşar'ın çektiği oyunda A. Gurur Kuyucak, Alp Tuğhan Taş, Emre Şen, Erol Ayvaz, Eylül Soğukçay, Gizem Akkuş, Gül Yıldırım, Pınar Demiral, Onur Demircan, Sarin Karadaş rol alıyor.

Oyun, 8, 15 2019 tarihlerinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, 22, 29 Aralık 2019 tarihlerinde Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde.


Aralık, Güncel

Kaynak: Bültenler

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