John Patrick 'in yazdığı Ahmet Levendoğlu ve Hasan Levendoğlu 'nun çevirdiği Naşit Özcan' nın yönettiği oyun, seyircisinin büyük beğenisini kazandı.

Şehir Tiyatroları Müdürü Necip Sedat Çakır, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Müdür Yardımcısı Mehmet Karaosman'ın ev sahipliğini yaptığı oyunun galasına; Vali Yardımcısı Bahattin Atçı, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Muhsin Ertuğrul'un eşi Handan Ertuğrul ve sanatçılar Göksel Kortay, Anta Toros, Oya İnci, Mehmet Ulay, Yalçın Özden, Tülin Oral, Esin Eden, Ali Otyam, Mustafa Sağyaşar ve Ahmet Levendoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok sanatçı, gazeteci ve eleştirmen katıldı.

Oyunun konusu:

Mr. Tanner ile paylaştığı evinde, çöp toplayarak yaşayan, çevresindeki her şeye sonsuz bir sevgi ve şefkatle bağlı Opal'in kendi halindeki yaşamı üç davetsiz misafirin gelişi ile umulmadık şekilde değişir. Sol, Gloria ve Brad kendi hesaplarının peşinde Opal'in huzur dolu yaşamına giriverirler. Kendi kendine yetmeyi becerse de yalnızlıktan muzdarip Opal onları hayatına almak konusunda en ufak bir tereddüt bile duymaz ancak sonsuz bir iyi niyetle evinin kapılarını açtığı misafirleri sevgilerini paylaşmak konusunda Opal kadar istekli değildirler.

Oyunda Ayşe Kökçü, Çağlar Polat, Eylül Soğukçay, İbrahim Can, Mehmet Soner Dinç, Mert Aykul rol alıyor.

Oyun 27-30 Mart 2019 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde.

Kaynak: Bültenler