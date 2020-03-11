Şehir Tiyatroları'nın yeni oyununun provası devam ediyor
Şehir Tiyatroları oyuncuları, ilkbahar döneminde sahnelenecek Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin oyunu için hazırlanıyor.
Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazıp yönettiği Sen İstanbul 'dan Daha Güzelsin 25 Mart 2020 Çarşamba günü saat 20.30'da Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde ilk kez seyirciyle buluşacak. Oyunda Esin Umulu, Şebnem Köstem, Yeliz Şatıroğlu rol alıyor.
Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin'in yazarı ve yönetmeni Murat Mahmutyazıcıoğlu, prova sürecini, "Çok zevkli ve eğlenceli. Seyirciyle buluşmaya can atan 3 anlatıcıyla, her gün üstüne bir şeyler koyarak ilerliyoruz" şeklinde ifade ediyor. Oyunun İBB Şehir Tiyatroları'nda sahnelenmesini şöyle değerlendiriyor:
"Oyunun büyük bir seyirci kitlesine ulaşacak olması güzel bir duygu. Umarım, hikâye ihtiyacı olana, kendinden, ailesinden bir şey bulmak isteyen herkese ulaşır" "Bu kez oyunu 3 farklı nefesten dinleyecek seyirci. En büyük sürprizi bu" diyen Mahmutyazıcıoğlu, oyundaki kadınları ise şöyle tanımlıyor:
"Hüznün, aşkın her türlü duygunun sıradanlaştığı günümüzde, oyunun kadınları bize hiç duymadıklarımızı ama hep tahmin ettiklerimizi ve bir türlü dile dökemediklerimizi söyleyecekler, hepsi de çok tanıdık, belki birisi annemiz, biri büyükannemiz biri de biz..."
SEN İSTANBUL'DAN DAHA GÜZELSİN
Bir ailenin üç kadını; anneanne, kız ve torun… Üçünün ortak yazgısı, aynı mekânda, dile gelenlerden daha çok içlerinden sessiz sedasız geçen cümlelerde gizli… Erkeklerin yalnız ve eksik bıraktığı yaşamlarında, birbirlerine tutunurken ve giderek birbirine benzerken, geçmiş, şimdi ve gelecek içiçe geçiyor. Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, İstanbul fonunda Ayfer, Başak ve Melis'in hikâyesini anlatıyor. Kadının değişmeyen hikâyesini…
"Kucağıma almışım seni… yürümüşüz beraber, çelik tellere bakmışım, çimentoya, karşıdan yeni yeni çıkan uzun binalara… yerdeki asfalta bakmışım… yolun yarısında yorulanların sigara dumanları arasından geçmişiz, ter kokusu her yer Allah kahretsin, "boğaz havasının içine ettiniz" diye bağırdım. 'gel kız eve gidiyoruz, sen İstanbul'dan daha güzelsin' O gün hayatımın en güzel günüymüş, meğerse…"(Oyundan)
Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazdığı, anlatı geleneğiyle tiyatronun çağdaş araçlarını buluşturan oyun, üç anlatıcılı bir kurguyla ilerliyor. Mekânın birliğine hikâyenin parçalanmışlığı ekleniyor ve farklı bir kurgu ortaya çıkıyor. Bu kurgu, geçmiş, gelecek ve şimdide çakılı kalmış üç hikâyeyi birleştiriyor. Zamanla üç hikâye de tekleşiyor ve kadın'ın hikâyesine dönüşüyor…
Kaynak: Bültenler