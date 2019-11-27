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Şehir Tiyatroları oyuncuları kadına yönelik şiddete sahneden tepki gösterdi

Bernarda Alba'nın Evi oyununun sonunda oyuncular şiddet gören kadınlar ile birlik ve dayanışma içerisinde olacaklarını ifade ederek kadına yönelik her türlü şiddetin son bulmasını dilediklerini ifade ettiler.

27.11.2019 16:37 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:37Şehir Tiyatroları oyuncuları kadına yönelik şiddete sahneden tepki gösterdi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Şehir Tiyatroları oyuncuları da şiddete karşı sahneden tepkilerini gösterdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Barosu, TMMOB ve Kent Konseyleri'nin ortaklaşa düzenlediği #SonVer kampanyasına bir destek de Şehir Tiyatroları'ndan geldi. Tiyatro sanatçıları Opera Tiyatro Salonu'nda sahnelenen Bernarda Alba'nın Evi oyununun sonunda sahnede kalarak kadına yönelik şiddete okudukları bildiri ile tepki gösterdiler. Şehir Tiyatroları oyuncusu Özlem Akdoğan okuduğu bildiride "Ülkemizde yaşanan kadın ihlallerine karşı kardeşlerimiz ile birlik ve dayanışma içerisinde olmayı sürdüreceğiz. Kadınların haklarını gasp etmeye yönelik tüm girişimlere, kadını eve ve aile içine hapseden, siyasetten, iş hayatından, sosyal hayattan uzak tutmaya çalışan eylem ve söylemlere, kadın katillerine ve tecavüzcülere uygulanan iyi hal ve haksız tahrik indirimlerine, çocuk istismarcılarının affedilmesine izin vermeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" dedi. Sözlerini"Yaşasın kadın dayanışması!" şeklinde sonlandıran Akdoğan ve diğer oyuncular salonu dolduran sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Oyunu ayrıca Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nden faydalanan 200 üniversite öğrencisi izledi.


Şehir Tiyatroları, Güncel

Kaynak: Bültenler

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