18.06.2019 11:19
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Şehir Tiyatroları Yaz Oyunları'nı 17 bin 300 kişi izledi

Şehir Tiyatroları Yaz Oyunları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca düzenlenen yaz oyunları, 5 günde 17 bin 300 sanatseveri ağırladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca düzenlenen yaz oyunları, 5 günde 17 bin 300 sanatseveri ağırladı.
Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre gelenek haline gelen ve "Cibali Karakolu" ile sona eren etkinlikte, "Felatun Bey ile Rakım Efendi", "Hastalık Hastası", "Bizim Aile" ve "Amanvermez Avni" oyunları sahnelendi.
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde akşam saatlerinde gerçekleşen gösterimlere, tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi. Oyunları 5 günde 17 bin 300 kişi izledi.
Kaynak: AA
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