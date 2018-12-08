Şehir Tiyatrolarında Engel Yok

Şehir Tiyatrolarının yeni sezonda sahnelemeye başladığı ve geçtiğimiz günlerde prömiyerini gerçekleştirdiği "Scapin'in Dolapları" adlı yeni oyunu seyircilerin kahkaha ve alkışları eşliğinde sahnelenerek büyük bir beğen ile karşılandı.

Bu özel gecenin bir diğer anlamlı etkinliği ise sanatçılar ile engelli vatandaşların bir araya gelmesi oldu. Dünya Engelliler Haftası kapsamında, Şehir Tiyatrolarının davetlisi olarak "Scapin'in Dolapları" adlı oyunun ilk gösterimini izlemeye gelen engelli vatandaşlar oyunu büyük bir beğeni ile izlediler.Oyun bitiminde bir araya gelen vatandaşların mutluluğu gözlerinden okunuyordu

Âşıkları kavuşturmak için bir dizi dolap çeviren 'masum' uşak Scapin'in başından geçenlerin oldukça komik bir dille anlatıldığı, Fransız oyun yazarı Moliere'in klasikleri arasında sayılan "Scapin'in Dolapları" adlı oyunun rejisi Ümit Aydoğdu'ya ait.