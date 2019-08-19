Şehir tiyatrolarında "müfettiş" sürprizi

Eskişehir Şehir Tiyatroları 2019-2020 sezonun açılışını üç yeni oyun ile yapacak. Bu yeni projelerden, B.B. Sanat ve Kültür Sarayı Tiyatro Salonu'nda izleyici ile buluşacak olan "Müfettiş" adlı oyunun yönetmenliğini usta rejisör Murat Karasu üstleniyor. Melih Cevdet Anday ve Erol Güney'in Türkçeleştirdiği oyunun dekor tasarımını Başak Özdoğan, kostüm tasarımını Tülay Kale, ışık tasarımını ise Mustafa Kala gerçekleştirecek. Oyunun müziklerini ise Oktay Köseoğlu besteliyor.

Çarlık yönetiminin gölgesi altında, yozlaşmış taşra bürokrasisini başarılı bir anlatım ve olay örgüsü ile alaya alan komedi oyunu "Müfettiş" için yazarı Gogol; "Bu oyun benim yaşamımda bir dönüm noktası oldu" demiştir. Oyun, Gogol'ün en sevilen ve dünyanın birçok ülkesinde en fazla sahnelenen eseridir.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçılarından oluşan kalabalık bir kadro ile sahnelenecek olan oyun, Ekim ayı başında Eskişehir izleyicisi ile buluşacak.

Eskişehirli tiyatro severlerin merakla beklediği oyunlardan biri olan "Müfettiş", sezon boyunca Şehir Tiyatroları'nda sahnelenmeye devam edecek.