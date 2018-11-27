Şehir Tiyatrolarından Öğretmenler Günü'ne Özel Gösterim

Eskişehir Eğit – Der organizasyonu aracılığı ile bir araya gelen öğretmenler, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın davetlisi olarak, "Bernarda Alba'nın Evi" adlı oyunu izlediler. Eskişehirli tiyatro severlerin doldurduğu Sanat ve Kültür Sarayı Tiyatro Salonu'nda sergilenen oyunu büyük bir beğeni ile izleyerek ayakta alkışlayan eğitimciler, Öğretmenler Günü'nü anlamlı bir etkinlikle kutluyor olmanın mutluluğunu paylaştılar.

Eğit – Der'in yanı sıra, Emekli Öğretmenler Derneği TEODER, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği, Eğitim Sen ve Eğitim İş üyeleri bu anlamlı gecede bir aradaydılar. Oyun sonrasında tiyatro sanatçılarına çiçek veren öğretmenler, bu tür etkinlikler aracılığı ile kendilerini tiyatroyla buluşturan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e ve Şehir Tiyatroları ailesine teşekkür ettiler.