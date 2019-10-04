Şehir tiyatrolarının büyüleyici Livaneli müzikali Eskişehir'de!

Eskişehir Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevini de sürdüren Ali Eyidoğan'ın yönettiği oyun, ülkemizi derinden etkileyen toplumsal olayları ve yakın Türkiye tarihini konu ediyor. Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrası'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği "Böyledir Bizim Sevdamız" adlı müzikalin dünya prömiyeri 5 Ekim Cumartesi akşamı Eskişehir'de Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi salonunda sahnelenecek.

Aytuğ Ülgen'in Orkestra şefliğini üstlendiği oyunun koreografisi ise Deniz Alp'e ait. Müzikalin kostüm tasarımını Tülay Kale, ışık tasarımını Soner Erdoğmuş, dekor tasarımını ise Ahmet Ertap gerçekleştirdi.

"Böyledir Bizim Sevdamız" adlı müzikalin tiyatroseverleri yakın geçmişte bir yolculuğa çıkaracağını ifade eden Şehir Tiyatroları yetkilileri müzikalde hüzün ve coşkunun bir arada işlendiğini ifade ettiler. Şehir tiyatrolarının başarılı sanatçılarından Devrim Özder Akın, Elif Melda Yılmaz, Zafer Ergül, Sinan Demirer, Gamze Demirer, Özlem Akdoğan, Berkay Akın ve Hakkı Kuş'un rol aldığı müzikal, değerli sanatçı Zülfü Livaneli'nin birbirinden güzel şarkıları eşliğinde izleyici ile buluşacak ve sezon boyunca Şehir Tiyatroları sahnelerinde perdelerini açmaya devam edecek.