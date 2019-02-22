Şehir Tiyatrolarının "Sultan Gelin" Oyunu İlçelerle Buluşuyor

Sahnelenmeye başladığı 2018 yılı Aralık ayından bu güne Eskişehir merkezi ve çevre ilçelerinden gelen izleyicilerin salonları doldurduğu "Sultan Gelin" adlı Şehir Tiyatroları oyunu gösterimlerini aralıksız sürdürüyor. Anadolu'nun kırsalında yaşayan insanların, gelenek ve görenekler üzerinden yaşadığı sosyal sorunları ele alan Sultan Gelin oyununun rejisini Devlet Tiyatrosu sanatçısı Murat Atak gerçekleştirdi. Vatandaşların tam not verdiği ve ayakta alkışlayarak seyrettiği oyun, izleyenlere hüznü ve komediyi bir arada yaşatıyor.

Sivrihisar'dan gelen vatandaşlar ve Alpu ilçesine bağlı Sarıkavaklılar Derneği üyelerinin yanı sıra Eskişehir'in merkeze yakın mahallelerinden gelen davetliler tüm salonu doldurarak oyunu beğeni ile seyrettiler.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerden gelen vatandaşlara ulaşım desteğinin de sağlandığı oyun kültürel hizmetlerinden yeterli ölçüde faydalanamayan vatandaşlara düzenli olarak sahneleniyor. Sultan Gelin oyunu Şubat ve Mart ayı boyunca her hafta aralıksız sahnelenmeye devam edecek.

Kaynak: Bültenler