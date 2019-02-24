Şehir Tiyatrosu Gırgıriye İle Perde Açtı

Müjdat Gezen'in yazdığı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz'ün düzenleyip yazdığı Gırgıriye adlı danslı müzikli komedi oyunun ilk gösterimi gerçekleşti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndaki oyuna Manisalı tiyatro severler büyük ilgi gösterdi. Sulukule'de yaşayan insanların yaşamlarını ve aralarındaki ilişkileri eğlenceli biçimde anlatan müzikli güldürü, Manisalı sanatseverlere kahkaha dolu bir gece yaşattı. Oyunun sonunda oyuncuların performansı, ayakta alkışlandı.

Kaynak: Bültenler