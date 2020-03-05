Şehir tiyatrosu tarihinde bir ilk

8 Mart öncesi açıkladığı repertuvarda kadınların ağırlığına dikkat çeken Ergen, "Şehir Tiyatroları, sanatta fırsat eşitliği konusunda tüm dünyaya örnek olacak bir atılım yapıyor. 106 yıllık kurumun tarihinde ilk kez bu sezon, sahnelenecek oyunların yazar ve yönetmenleri arasında kadınlar, yaratıcı ekibin yarısından çoğunu oluşturuyor. Bu oran, yalnızca Türkiye'nin ödenekli tiyatrolarında değil, dünya tiyatroları arasında da bir ilktir" dedi.

2020 içinde sahnelenecek oyunlar hakkında konuşan Ergen, "5'i Türkiye prömiyeri 6 kadın yazarın oyunu var. Bu oyunların tümü kadın yönetmenler tarafından sahneleniyor" ifadelerini kullandı.

Ergen, yeni sezon için şu bilgileri verdi:

Bilgesu Erenus'un Yaftalı Tabut'u Türkiye'nin ilk kadın oyun yazarı Fatma Nudiye Yalçı'nın kişisel ve siyasal çalkantılarla dolu yaşamını sahneye getiriyor. Yalçı'ya bu oyunda Hikmet Kıvılcımlı, Nazım Hikmet ve Kemal Tahir gibi yazarlar da eşlik ediyor.

Leyla Nazlı'nın Kısraklı Kadın'ı, Londra'da bir hastanede bebek bekleyen bir kadının rüya ile gerçek, terkettiği Anadolu topraklarıyla Batı arasında bocalamalarını büyülü bir ortamda sunuyor. Oyun daha önce İngiltere, Almanya, İsveç ve Hollanda'da sahnelendi. Şimdi ilk kez Türkiye'de.

Kimse Kimseyle Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık Şirin Gürbüz'ün ilk oyunu. Babalarını 12 Eylül'de kaybeden iki kızkardeşin birbirleriyle ve aileleriyle yaşadıkları çatışmaları, yakın tarihimizde yaşadığımız toplumsal travmalar çerçevesinde ele alıyor.

Kurtlar, Amerikalı genç kadın yazar Sarah Delappe'nin ilk oyunu. Henüz 20'lerinde olmasına rağmen usta bir yazar olarak tüm dünyada ses getiren yazarın oyunu, bir kız futbol takımının antrenmanları sırasında geçiyor. Oyun New York ve Londra'dan sonra ilk kez İstanbul 'da sahneleniyor.

Deniz Altun'un kaleme aldığı Gül'e Ağıt ise, Türkiye'yi ayağa kaldıran kadın cinayetlerinden yalnızca biri olan Güldünya'nın yaşam öyküsünden yola çıkıyor.

Büyülü gerçekçiliğin öncülerinden roman ve öykü yazarı Mine Söğüt'ün ilk oyunu Beşamelli Tavuk, Subay Eşleri Yardımlaşma Derneği'nin bastırdığı yemek kitabından seçilen yemek tarifinin hazırlanmasıyla başlayan oyun bir aile akşam yemeğinin nasıl tüm aileyi ters yüz ettiğini komik bir dille anlatıyor.

Oyunların yönetmenleri;

Yelda Baskın, Lerzan Pamir, Emre Koyuncuoğlu, Özgür Kaymak.

2020 sezonu için, geçen sezonlarda planlanan ancak provaları başlayamayan projelere de yeşil ışık yakıldı. William Shakespeare'in ölümsüz eseri Hamlet, Engin Alkan rejisiyle sahneleniyor.

Şehir Tiyatroları'ndaki ilk rejisi 12. Gece ile çok ses getiren Serdar Biliş, bu kez Bertold Brecht'in Cesaret Ana ve Çocukları'nı sahneliyor.

İnsan ilişkilerinin çürümeye yüz tuttuğu bir çağda, yalnız insanların arasında bir umut arayışını anlatan Umut, Ionesco'nun da ilk çevirmenlerinden Nuri Pakdil'in Şehir Tiyatroları'nda ilk oyunu.

Lüküs Hayat'tan beri ilk kez bir Cemal Reşit Rey müzikali daha sahnelenecek: Yaygara 70.

Erol Günaydın tarafından yazılan eserin yönetmeni, Lüküs Hayat'ı da sahneleyen Haldun Dormen.

Modern tiyatronun kurucularından Anton Çehov'un baş yapıtlarından Vanya Dayı Mehmet Ergen'in Genel Sanat Yönetmeni olduğu bu ilk sezondaki ilk rejisi.

Son yılların en çok ses getiren genç oyun yazarlarından Murat Mahmutyazıcıoğlu, bol ödüllü eseri Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin'i yeni kadrosuyla bu kez de Şehir Tiyatroları için sahneliyor.