Şehir TTO Teknoloji Transferi hızlandırıcı programı için başvurular başladı

Almanya Münih'te faaliyet gösteren Maven Müşavirlik firması işbirliği ile hayata geçirilen program kapsamında seçilen teknoloji girişimlerine eğitim, mentörlük ve danışmanlık imkanları sunulacak. Başvuruların 18 Ekim 2019 tarihine kadar devam edeceği programı birincilikle tamamlayan girişimci ekibe, Münih'te ofis ve global pazarlara erişim için profesyonel danışmanlık hizmeti sağlanacak.

ŞEHİR Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından ilki 2015 yılında yapılan Teknoloji Transferi Hızlandırıcı Programı'nın (TTHP) 2019 yılı başvuruları açıldı. Bugüne kadar çok sayıda girişimci fikre erken aşama teknoloji yatırımının kapısını aralayan ve ekosisteminde yer alan girişimcilere 5 yılda toplam 6 milyon Euro yatırım alan ŞEHİR TTO yönetiminde, teknolojinin ticarileştirilmesi amacıyla uygulanan Teknoloji Transferi Hızlandırıcı Programı'na başvurular 18 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecek.

PROGRAMI BİRİNCİLİKLE TAMAMLAYAN EKİP DÜNYAYA AÇILACAK

"Türkiye'nin en iyi teknoloji sahiplerini arıyoruz" sloganıyla yola çıkan programa kabul edilen teknoloji girişimlerine eğitim, mentörlük ve danışmanlık imkanları sunulacak. Bu yıl kapsamı genişletilerek Almanya Münih'te faaliyet gösteren Maven Müşavirlik firması işbirliği ile hayata geçirilen program ile ayrıca, birinci olan girişim ekibine Münih'te ofis ve global pazarlara erişim için profesyonel danışmanlık hizmeti de sağlanacak.

GİRİŞİMCİLER DEMO DAY İLE YATIRIMCILARLA BULUŞMAYA HAZIR HALE GELECEK

Şehir TTO Teknoloji Transferi Hızlandırıcı Programı, teknoloji tabanlı ve yenilikçi iş fikirleri için iş modeli geliştirip pazarda doğrulayan girişimcilerin yatırım bulmasına hazır hale getirilmesi amacıyla düzenlenen Demo Day etkinliği ile 20 Aralık 2019 tarihinde son bulacak.