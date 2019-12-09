Şehir Üniversitesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Halkbank kredisi kampüs inşaatına harcandı

İstanbul Şehir Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şehir Üniversitesi Halkbank'ı dolandırmaya çalıştı" iddialarına yanıt verdi. Üniversiteden yapılan açıklamada, "İstanbul Şehir Üniversitesi'ne Halkbank tarafından bankacılık mevzuatına uygun olarak kullandırılan yatırım kredisi, bütünüyle kampüs inşaatı için harcanmıştır" denildi.

Üniversite yönetiminden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Şehir Üniversitesi'ne ilişkin gündeme getirilen ve Üniversite'yi zan altında bırakan asılsız iddiaları üzülerek takip etmekteyiz. Üniversite'nin tüzel kişiliği, mensupları (öğrencileri, öğretim elemanları ve çalışanları) ve paydaşlarının hakları ile kurumsal ve bilimsel birikimi siyasi tartışmalara kurban edilmemelidir.

"DERİN BİR KAYGI DUYMAKTAYIZ"

Üniversitemize yönelik baskı, müdahale ve siyasi tartışmaların eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini kesintiye uğratmasından, devam eden hukuki süreçleri etkilemesinden derin bir kaygı duymaktayız. Bu bağlamda öne çıkan yanıltıcı beyanlara karşı açıklamamız belgeleri ile birlikte aşağıda sunulmuştur.

1.Dragos kampüs arazisinin İstanbul Şehir Üniversitesi'ne devri yürürlükteki yasalara uygun olarak yapılmıştır.

2.İstanbul Şehir Üniversitesi'ne Halkbank tarafından bankacılık mevzuatına uygun olarak kullandırılan yatırım kredisi, bütünüyle kampüs inşaatı için harcanmıştır.

3.İstanbul Şehir Üniversitesi, kredi borçlarını ödeyebilecek kapasiteye sahip olup bu süreçte borçlarının silinerek kamu tarafından yüklenilmesini asla talep etmemiştir. Üniversite'nin talebi mevcut yasalar çerçevesinde borçlarının yeniden yapılandırılmasından ibarettir."

NE OLMUŞTU?

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası'nın, Şehir Üniversitesi'ne bağlı İstanbul Kartal'daki eski TEKEL arazisinin devriyle ilgili açtığı davalar zincirinde son olarak Danıştay, bedelsiz arazi devri gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı almıştı.

Üniversitenin bu araziyi ipotek gösterip Halkbank'tan kredi almış olması nedeniyle Halkbank, Danıştay'ın kararına da dayanarak önce üniversitenin kredi teminatlarını durdurdu sonra da tüm bankalardaki varlıklarına tedbir koymuştu.

ERDOĞAN'DAN DOLANDIRICILIK İTHAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Aralık günü yaptığı açıklamada İstanbul Şehir Üniversitesi'ni kastederek, "Bunlar Halk Bankası'nı dolandırmaya çalıştı" demişti.